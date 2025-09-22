Condenan a una pareja por maltratos "aterradores" a su hija de 2 años y su bebé de 47 días

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a una pareja por malos tratos habituales y "aterradores", según ha calificado el tribunal en la sentencia, a sus dos hijas, una bebé de 47 días y otra de 2 años.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se condena también al padre por un delito de lesiones a la bebé de 47 días al considerar probado que la sumergió en agua caliente "con ánimo de atentar contra su integridad física" y sufrió quemaduras en el 42 por ciento de su cuerpo.

El padre ha sido condenado a una pena global de 16 años de prisión por un delito de malos tratos habituales, otro de violencia doméstica con alevosía y lesiones con el agravante de parentesco, así como la prohibición de acercarse a la menor ni comunicarse con la misma por cualquier medio e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad.

A la madre se le absuelve del delito de lesiones a la bebé ya que no consta que estuviera en la casa cuando la metió en agua caliente y fue ella quien la llevó al hospital al comprobar el estado en el que estaba pero la condena por malos tratos habituales y violencia doméstica con alevosía a un total de cuatro años de prisión.

El Tribunal considera probado que los dos son responsables de dichos delitos porque "es imposible sostener que la madre nada tuviera que ver con tales hechos, ni que acatara como normal el padecimiento constante de heridas y quemaduras en el cuerpo de una pequeña de tan solo 47 días".