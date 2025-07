Los Caños de Meca afronta su peor verano: "Es una total desolación"

Pocos lugares hay más emblemáticos en la costa de Cádiz que ese rincón que va desde el Faro de Trafalgar, en cuyo frente se libró una de las batallas navales más importantes de la historia, hasta los acantilados del Parque Natural de la Breña. En apenas un kilómetro y medio, la costa de Cádiz exhibe la extraordinaria belleza natural de un territorio que cada año se convierte en lugar de peregrinación para miles de visitantes

Localizado en la costa de Barbate, de este privilegiado rincón de litoral forma parte una de las playas que más suena, que más emociones despierta y que, desde el siglo pasado, es objeto de deseo de los amantes de los lugares únicos y con encanto, Los Caños de Meca. Este icónico paraje, que en las décadas de los sesenta y los setenta, fue tomado por el movimiento hippie, atraviesa este verano por uno de sus momentos más difíciles, con la ausencia destacada de arena y un paisaje lunar que ni los más viejo del lugar recuerdan.

Paisaje que es fruto de los últimos temporales del invierno pasado y de la renuncia a toda regeneración por parte de la Dirección General de Costas (en otras muchas ocasiones sí ha actuado), que ha argumentado que «las arenas aportadas vienen perdiéndose por el pie de playa, cubriendo en algún caso el arrecife sumergido existente, de gran valor ecológico», por lo que según el estudio realizado, ha decidido «no proceder en lo sucesivo a estas realimentaciones de arena, de manera que se mantenga el perfil de playa natural».

Argumentación y actitud que ha enojado a los vecinos de la zona, a cientos de turistas que todos los veranos disfrutan de ella y, muy en especial, al Ayuntamiento de Barbate que, además, ha tenido que presenciar que la arena que invade la carretera de entrada al faro de Trafalgar (a escasos metros de la playa de Los Caños de Meca), lejos de destinarse a paliar la actual situación a tal fin, ha sido retirada, transportada y empleada «para regenerar la playa de Camposoto, en San Fernando».

«En estos momentos, la situación es de total desolación, más aún tratándose de una playa icónica de nuestro municipio y del conjunto de la costa de Cádiz. Los temporales de este invierno se han llevado casi toda la arena y, a mis 42 años, no recuerdo algo igual», señala Juan Miguel Muñoz Serrano, delegado municipal de Playas de Barbate. «Es algo que, en cierto modo, veíamos venir, de hecho, a lo largo de los últimos tres años le hemos insistido a la Dirección General Costas sobre la necesidad de arreglar las bajadas y, sobre todo, abordar la regeneración de arena de la playa», insiste.

El delegado municipal de Barbate incide en que «lamentablemente, no solo no nos han hecho, sino que la última respuesta que obtuvimos fue de auténtico cachondeo. En ella, resalta, «nos dijeron que la playa era natural y que, por tanto, recuperaría su estado a través de los movimientos de arena auspiciados por los vientos». Indignación que se ha visto incrementada tras asistir al traslado de la arena que invade la carretera del Faro de Trafalgar a otra playa de la provincia. En relación a este tema, el delegado municipal de Playas apunta que «tuvimos una reunión de coordinación entre Puertos de Andalucía, Costas y el ayuntamiento y nos apuntaron que se iba a aportar arena en las bajadas, pero para nuestra sorpresa no ha sido así».