Coca-Cola generó en Andalucía más de 1.300 millones y 21.000 empleos

Coca Cola Europacific Partner (CCEP) reafirma año tras año su papel como motor de la actividad económica y social en Andalucía. Según el Estudio de Impacto Socioeconómico 2024 de CCEP en la región, elaborado por la consultora independiente Steward Redqueen, la compañía generó en la economía andaluza 1.327 millones de euros de valor añadido, lo que supone el 0,62% del PIB andaluz, y sostuvo de manera directa e indirecta 21.393 empleos.

Del total de los ingresos, 90 millones corresponden a la contribución directa de Coca-Cola, mientras que los 1.237 millones restantes proceden de manera indirecta a través de proveedores, distribuidores y puntos de venta. La compañía empleó directamente a 608 personas en Andalucía, pero su actividad multiplicó ese efecto, pues cada puesto directo generó 34 empleos adicionales, alcanzando así más de 21.000 puestos de trabajo en la región.

Los datos presentados ayer en la sede de la compañía en Sevilla, muestran así la amplia capacidad y el relevante papel de Coca-Cola como dinamizador del empleo en las ocho provincias andaluzas, un posicionamiento que se alcanza tras años de trabajo y compromiso en la región.

«Coca-Cola lleva más de 70 años comercializando y produciendo bebidas en Andalucía. Esto nos convierte en una compañía global cuyo origen, operaciones y cadena de valor son locales. En nuestro caso, muy del Sur. Los datos de este estudio muestran el impacto que nuestra actividad tiene en esta región. Desde nuestra planta de Sevilla y con el apoyo de nuestras oficinas comerciales distribuidas por todo el territorio andaluz nos permite poner en marcha una cadena que no solo deja una huella económica, sino que también genera valor en la sociedad», afirmó Eugenio Molina, director del Área Sur de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, quien también destacó que «esta región seguirá siendo un lugar de referencia dentro de nuestro negocio, un territorio estratégico desde el que generar el máximo valor posible en lo económico, en lo social y en lo medioambiental».

Las cifras refrendan la apuesta de la multinacional. Los consumidores en España gastaron un total de 9.200 millones de euros en bebidas de Coca-Cola en todos los canales gracias a la venta de 2.900 millones de litros de bebidas de la compañía. Y por cada euro gastado en bebidas de Coca-Cola, 76 céntimos se reinvirtieron en la economía nacional.

La planta de La Rinconada (Sevilla) es el gran corazón industrial de la compañía en el Sur de España: con 12 líneas de producción, 190.000 m² de superficie, 115.178 pallets de almacenamiento y 40 muelles de carga.