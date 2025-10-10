Detenido por escupirle a un Cristo crucificado en Fuengirola (Málaga)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 31 años y origen africano por su presunta implicación en un delito de odio y otro contra los sentimientos religiosos tras irrumpir en una iglesia de Fuengirola (Málaga) y escupir a la imagen de Cristo crucificado.

Los hechos, que, según las diligencias de investigación, podrían suponer una ofensa y desprecio hacia los símbolos cristianos, tuvieron lugar el pasado día 2 de octubre en la Iglesia de San José, en el citado municipio malagueño, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Así, estaba amaneciendo cuando un hombre irrumpió en el templo muy alterado, lanzando esputos en su trayectoria hacia la zona del altar, aprovechando que uno de los accesos a la parroquia estaba abierto por labores de limpieza.

Según los testigos, el intruso escupió a la talla de Cristo crucificado y además cogió un cristal que cubría la mesa del altar con "intención de reventarlo". Solo los gritos de pánico de dos mujeres que se hallaban dentro de la iglesia frenaron al intruso, que "vociferando en una lengua extranjera" emprendió la huida.

Los hechos fueron denunciados por el párroco de la iglesia, iniciándose una investigación por parte de agentes de la Brigada Local de Información de la Comisaría de Policía Nacional de Fuengirola.

Finalmente, en base a las pesquisas realizadas, se procedió a la detención del investigado este pasado miércoles en Mijas (Málaga) como responsable de un delito de odio y otro contra los sentimientos religiosos. De los hechos se ha dado oportuna cuenta a la autoridad judicial competente.