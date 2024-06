La compañía de "contact center" Konecta anuncia un ERE para 600 trabajadores

Konecta, la empresa de 'contact center', ha trasladado a los sindicatos su intención de llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 602 trabajadores de sus centros de trabajo en Madrid, Barcelona, Sevilla, Almendralejo (Extremadura), Avilés (Asturias), Las Palmas, Tenerife y Güeñes (País Vasco).

Los centros más afectados serán los de Madrid y Barcelona, ha informado en un comunicado el sindicato CGT, que también ha valorado que la llegada del nuevo consejero delegado de Konecta, Nourdine Bihmane, "va a suponer un cambio drástico en el modo de gestionar la compañía"

"La primera medida es la destrucción de puestos de trabajo cuando la plantilla de la multinacional lleva años prestando servicio. CGT no cree que sea necesaria la extinción de puestos de trabajo ya que año tras año la facturación del grupo Konecta no hace otra cosa que incrementarse, por lo que desde la Confederación General del Trabajo (CGT) no haremos otra cosa que proponer alternativas al despido", ha resaltado el sindicato.

En ese sentido, la organización ha afirmado que trasladará a la compañía diferentes formas de incrementar la productividad de la empresa para evitar el ERE. CGT también ha subrayado que en los últimos meses ha habido varios despidos colectivos en el sector y ha argumentado que todos ellos se han justificado en medidas productivas, organizativas y técnicas "al no poder esgrimir las económicas, puesto que la realidad de las cuentas anuales de todas estas empresas es de beneficios estratosféricos", ha defendido el sindicato.

CGT defiende que durante la pandemia las empresas del sector vivieron una "época de bonanza absoluta", con "picos de ganancias por encima de los habituales", y argumenta que fue después de ese periodo, una vez que la situación se normalizó, cuando se ha producido una "oleada" de despidos colectivos debido a que las empresas del sector no pudieron alcanzar los mismos beneficios.

"Desde la CGT emplazamos al resto de agentes sociales a una lucha más activa contra esta destrucción de empleo. No basta con la voluntariedad. Esperamos que el ERE de Konecta sea un revulsivo y un punto de inflexión ante esta situación", ha añadido CGT.