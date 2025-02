Congreso del PSOE andaluz: «Errores tipográficos» para tapar las presiones internas

Sólo hay una bandera en el mundo –Mozambique– que incluye entre sus símbolos un kalashnikov. El logo del PSOE es una rosa, una flor con espinas. El XV Congreso Regional del PSOE de Andalucía se dibujaba –tras la invocación de Montero contra la mayoría absoluta de Moreno, una vez agradecidos los servicios a Espadas– como un cónclave de «unidad» y reconfiguración. Ha sido eso, «ma non troppo». La renovación de la dirección regional, que Montero quería «a tiempo completo» en contraposición a su oposición a tiempo parcial al compatibilizar la dirección del PSOE-A con la vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Hacienda, se quedó también a medias, con la parlamentaria María Márquez como apuesta de futuro y número 2 y con el alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez –que seguirá en su cargo como regidor del mayor municipio con mayoría absoluta socialista en España–, como número 3. El sanchismo, cabe recordarlo, resucitó en el municipio nazareno al abrigo de Kiko Toscano. La «unidad» no fue completa, también, porque llegada la hora del reparto hay quien preguntó «qué hay de lo mío». El delegado del Gobierno Pedro Fernández presenta hoy su precandidatura para liderar el PSOE de Granada. De las agrupaciones provinciales, sólo Sevilla –que ratifica su poderío sin necesidad de hacer ruido– estaba en calma y tras el cónclave se sella una suerte de «pax romana» en el resto, salvo la jiennense, como influyente «aldea gala». Los andaluces de Jaén reventaron un par de candidaturas. Las listas no se completaron hasta entrada la madrugada y ya en la jornada de clausura, con Pedro Sánchez presente, se justificaron los cambios de nombres de última hora a cuenta de «errores tipográficos». A última hora aparecieron los nombres de diversos susanistas como Jiménez Barrios o Juan Pablo Durán. Durante su alocución, la propia Montero «enjabonó» a Susana Díaz públicamente recalcando que el PSOE-A perdió la Junta pero ganó las elecciones, un reconocimiento que la ex presidenta y ahora senadora siempre ha echado en falta por parte de los suyos. La exviceconsejera de Medio Ambiente con Chaves y expresidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves, ocupará la presidencia del partido. Escuredo, como se anunció, será el presidente de honor, figura de nuevo cuño, que en el PP-A ocupa Arenas.

El presidente de la mesa, José Entrena, informó de diferentes «errores tipográficos» en los listados de las direcciones elegidas. Los órganos del PSOE andaluz fueron refrendados por mayoría: la Comisión de Ética, 97,3%, el Comité Director, 97,3%; el Comité Federal, 96%; y la Comisión Ejecutiva Regional, con el 94,5% de los apoyos. Fue una noche de cuchillos largos para confeccionar las listas. También se incluyó a Susana Díaz Pacheco como miembro nato, en su condición de exsecretaria general. En el último Congreso Federal también se aludió a «errores tipográficos» para incluir a última hora al crítico con Espadas Juan Carlos Ruiz Boix. María Márquez, sobre las candidaturas en Jaén y Cádiz, señaló que «mostrar distintos puntos de vista no es un problema».

Montero, como Espadas, dibujó una Ejecutiva amplia, con reparto de funciones. La líder del PSOE-A tuvo que tirar de segundos y terceros puestos en la Ejecutiva y el Comité Director para contentar a todos, incluyendo a los que salen de las agrupaciones provinciales evitando primarias a cara de perro. Así, se incluye al saliente secretario general de Málaga, Daniel Pérez; el alcalde de Granada, Paco Cuenca o los citados susanistas. Todas las provincias inician hoy su renovación orgánica con acuerdo e integración y en Jaén habrá primarias el 16 de marzo si no hay entente –que de momento no parece– entre Ángeles Férriz y Paco Reyes. Montero advirtió a Juanma Moreno que ha empezado la cuenta atrás: «Se acabó vivir de las rentas».

La mejor colaboradora de Sánchez

De cara a los rivales de Montero, el respaldo de Sánchez sirve de punto de partida para poner en solfa la gestión de la nueva líder del PSOE-A. «Pierdo a mi mejor colaboradora», señaló el presidente del Gobierno. De Montero, resaltó que «es una mujer con convicciones y que tiene una visión. Cuando se propone algo, lo logra», dijo. «La próxima presidenta de la Junta de Andalucía va a ser María Jesús Montero. No sólo dice sino que hace, es una extraordinaria gestora de lo público. Una política limpia y comprometida con Andalucía y por Andalucía. En los años que llevo en el Gobierno ni dentro ni fuera he encontrado una política de la talla de María Jesús Montero, jamás».