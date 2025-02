Montero: "Pedro Sánchez siempre nos coloca en el lado correcto de la historia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura este domingo el 15º Congreso del PSOE de Andalucía, que refrenda a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como líder de los socialistas andaluces y cabeza visible de un nuevo proyecto que tiene como objetivo recuperar el Gobierno autonómico en manos del PP desde 2019.

Antes de la clausura, los 448 delegados en el congreso votarán la nueva ejecutiva regional del partido que durante el fin de semana Montero ha negociado con los secretarios de las ocho provincias andaluzas.

La sustituta de Juan Espadas al frente del PSOE andaluz ha advertido de que quiere un equipo de dirección que esté "dedicado a tiempo completo" a la política andaluza.

Montero ya ha anunciado que va a seguir manteniendo sus cargos de vicepresidenta primera y ministra de Hacienda -además es vicesecretaria general del PSOE- hasta que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, convoque elecciones autonómicas, en la primavera de 2016 si no las adelanta.

Tras el congreso regional, el PSOE andaluz afrontará los congresos provinciales, convocados a entre la última semana de marzo y la primera de abril, y en los, que salvo en Sevilla, los liderazgos están todavía en el aire y pendientes de posibles primarias.

El fin de fiesta con Pedro Sánchez arrancó al son de "La Fuente" de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, a las 11:10 horas. Entre banderas de Andalucía, entraron Pedro Sánchez y Montero a las 11:15 horas en el recinto del XV Congreso Regional del PSOE andaluz que se celebra en Armilla. Pedro Sánchez portaba americana y camisa azules, a diferencia del Congreso Federal de Sevilla, donde optó por la clásica chaqueta de antelina. Diez minutos tardó Pedro Sánchez en llegar a su asiento, ante la aclamación socialista. Tras ser presentada Montero, los asistentes gritaron "Presidenta, presidenta". El presidenta de la mesa, José Entrena, señaló que "se ha quedado mucha gente fuera, por las ganas que tenemos de ganar las elecciones en 2026". Entrena informó de diferentes "errores" en los listados de las direcciones elegidas. Los órganos del PSOE andaluz han sido refrendados por mayoría: la Comisión de Ética, 97,3%, el Comité Director, 97,3%; el Comité Federal, 96%; y la Comisión Ejecutiva Regional, con el 94,5%. Fue una noche de cuchillos largos para confeccionar las listas. De cara al público se ha hablado de "errores tipográficos", por los que "se tendrán por incluidos los siguientes integrantes": el gaditano Manuel Jiménez Barrios, que fue consejero de Presidencia con Susana Díaz; el ex presidente del Parlamento con la ex presidenta, Juan Pablo Durán; así como Estefanía Martín Palop. También se incluyó a Susana Díaz Pacheco como miembro nato, en su condición de exsecretaria general. En el último Congreso Federal también se aludió a "errores tipográficos" para incluir a última hora al crítico con Espadas Juan Carlos Ruiz Boix. La federación de Jaén también forzó la máquina, con una guerra de guerrillas inaudita en una agrupación hasta ahora indivisible como un número primo, en pleno proceso orgánico tras anunciar Paco Reyes que no se presentará a la reelección.

A las 11:55 tomó la palabra Montero. "Tenemos que salir a ganar con la cabeza alta y las ideas claras", defendió la candidata socialista. Montero llama a "recuperar la confianza de los andaluces para ir a San Telmo y ganar la Junta de Andalucía". "Vamos a salir a ganar", dijo antes de calificar a Pedro Sánchez como "el faro de la socialdemocracia". "Estás logrando modernizar España, con esto no contaban estos de la derecha", señaló. "Todo el ruido no pretende otra cosa que ocultar la realidad de los datos por la apuesta decidida de este Gobierno progresista", señaló Montero. "Los socialistas andaluces te vamos a proteger, porque defender la democracia es lo más importante que se puede hacer ahora", dijo. "Pedro Sánchez siempre nos coloca en el lado correcto de la historia", añadió, aludiendo a Ucrania, Palestina y otros conflictos, así como "la lucha contra la ultraderecha". "Vamos a plantar cara" y "te vamos a defender".

"Abrimos el partido de par en par a la gente de izquierda que quiera venir a trabajar conjuntamente", señaló Montero. La secretaria general, tras las luchas internas por colocarse en la dirección por parte de los susanistas, pidió "trabajar" desde la posición que toque, con independencia del cargo. "Después de ganar las autonómicas, vamos a por las municipales", añadió. "Sabemos que hay muchos jugando a la antipolítica", añadió. "Moreno Bonilla siempre ha tenido miedo de que el PSOE de Andalucía recuperara el tono que siempre ha tenido", dijo. Montero recordó "el pacto de la vergüenza" que arrebató la Junta a Susana Díaz. "Este señor se ha encomendado a que este partido no despertara del shock y después acostumbrarnos a la tarea de hacer oposición", indicó. Montero señaló que "este partido está fuerte, está unido y lo va a ser posible, lo vamos a conseguir", señaló. "No temen a María Jesús Montero, le tienen miedo al PSOE porque el PSOE fuerte es imbatible", indicó.

Montero volvió a agradecer a Espadas "por su capacidad de entender el momento que ha vivido Andalucía". Montero habló de un equipo con experiencia y juventud. La secretaria general del PSOE andaluz aludió de nuevo al referéndum por la autonomía antes de hablar de Escuredo. "Nadie va a borrar nuestros logros", señaló Montero recordando a los ex presidentes de la Junta socialistas. "Queremos volver a abrir los telediarios nacionales con noticias de éxito de la sanidad andaluza como hacíamos en los gobiernos socialistas", añadió. "Ser andalucista es aspirar a tener lo mismo, no a pelear unos con otros, que es lo que algunos creen. Eso es lo que hicimos ese 28-F", dijo Montero

Montero defendió "el acento andaluz", "nuestra forma de hablar, de expresarnos, de sentir". "Nunca he disimulado mi acento. Es más, el presidente puso el acento andaluz en la mesa del Consejo de Ministros", añadió. "Orgullo de cómo hablamos. A pesar de que desde la derecha puedan entender que es sinónimo de ignorancia", dijo. "Nunca han defendido nuestro acento. ¿Habéis escuchado a Moreno Bonilla cuando me han atacado por mi forma de hablar? No". "Nos reivindicamos como andaluces", señaló.

"Lo llaman moderado y no hay nada más de derecha que negar las oportunidades. Política de derecha rancia es la que practica Moreno Bonilla", criticó Montero, pidiendo explicaciones de "las irregularidades en el SAS, en el PP de Sevilla, en adjudicación de tanatorios...", enumeró. "Se acabó el tiempo de vivir de las rentas, que es lo que hace la Junta de Andalucía. Nosotros, a recuperar la calle", indicó Montero.

La secretaria general del PSOE-A recordó a Amparo Rubiales, como primera mujer consejera de la Junta, para ensalzar "el feminismo".

"Andalucía gana cuando gana el PSOE", dijo Montero. "Andalucía llegará donde quiera llegar cuando el PSOE se ponga al frente", concluyó. "Si yo salgo a ganar, todos salimos a ganar", manifestó Montero.

A las 12:35 tomó la palabra Pedro Sánchez.