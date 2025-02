Continúa en Huelva la búsqueda de una mujer de 48 años desaparecida desde junio

La Guardia Civil continúa este jueves, en coordinación con otras unidades, el amplio dispositivo de búsqueda desplegado desde la mañana de este miércoles en Santa Olalla del Cala (Huelva), en relación a la desaparición de una mujer de 48 años, cuyas investigaciones se iniciaron el pasado mes de junio. De este modo, el Instituto Armado ha explicado que este miércoles realizó una entrada y registro en una vivienda de esta localidad en busca de alguna prueba que pueda resultar útil para la localización de dicha persona desaparecida. Además, se han practicado otras inspecciones en espacio abierto, próximo a la localidad.

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, explicó este miércoles en Granada, que las pesquisas que se llevan realizando "desde hace un año" por la Guardia Civil "apuntan a una vivienda con una parcela colindante" del municipio onubense y, por ello, los agentes han "realizado una entrada de registro a ese domicilio". Asimismo, indicó que, hasta el momento no había ningún detenido por este suceso, pero "no se descartan que se produzcan", toda vez que ha remarcado que lo que se está haciendo en la investigación es "corroborar" si "existe algún indicio" que relaciones este domicilio con la mujer desaparecida".

"Se trata de una mujer de 48 años que desapareció, pero no puedo trasladarle más datos que esos, porque no tenemos la certeza y seguridad de que haya una relación directa e inmediata de este registro que se está llevando a cabo. Hay indicios, pero hay que esperar a que culmine esa inspección ocular para hablar ya, entonces, de lo que estamos hablando", abundó. Además, Fernández negó que "nadie se haya atrincherado" y que la inspección "se ha hecho en presencia de uno de los dueños de la finca", toda vez que ha reiterado que "ahora mismo no hay ninguna persona detenida", pero "no descarto que si hay algún indicio que surja de esa inspección se pueda llevar a cabo algún tipo de detención, pero ahora mismo no existe ninguna".

De otro lado, ante las informaciones surgidas a partir de esta operación, el Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala emitió este miércoles un comunicado en sus redes sociales haciendo "un llamamiento a la calma y la tranquilidad". "Rogamos la tranquilidad, no haciendo caso a rumores y noticias sin contrastar por medios y canales oficiales, y rogamos no difundir bulos o información que pueda alterar la normalidad y puedan llegar a situaciones de pánico", añadió.