Los críticos exigen a Espadas que asuma responsabilidades por las derrotas en Andalucía

Mientras Juanma Moreno ya asume que con toda probabilidad estará más de los ocho años que proyectó al frente de la Junta de Andalucía, el líder de la oposición, Juan Espadas, ve cómo los críticos del PSOE-A –a los que pidió expresamente en el último Comité Director socialista que «no enreden»– le exigen que asuma «responsabilidades por los fracasos electorales».

«Ni compartimos ni valoramos positivamente la intervención de nuestro Secretario General», señalaron los críticos en un comunicado. «Consideramos que utilizó la distracción de lo que él llama rimbombantemente “gobierno en la sombra”, que no es otra cosa que un Think Thank de los que siempre ha tenido el PSOE de Andalucía con el nombre de “grupos de trabajo regionales”, para no asumir responsabilidades políticas por las derrotas electorales y no explicar los motivos últimos de los cambios realizados», señalaron. Los socialistas no afines a Espadas consideran que el también portavoz en el Senado de Pedro Sánchez continúa «perseverando por tanto en su perspectiva errónea de que su ejecutiva es la salvación y no el problema». Firma el comunicado «Reconstrucción PSOE-A».

«Necesitamos un cambio de liderazgo», reclaman los críticos, al tiempo que aseguran que los cambios en el PSOE-A han sido «promovidos» por Ferraz.