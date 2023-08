Espadas confía en reunirse con Moreno en septiembre para hablar de Doñana

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, debe "aparcar" la tramitación de la proposición de ley registrada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para regularizar zonas de regadío en el entorno del espacio natural de Doñana, en la comarca del Condado de Huelva, al menos mientras no se recupere el "equilibrio hídrico" de Doñana. Así lo ha trasladado Juan Espadas en declaraciones a Europa Press en relación a la proposición de ley impulsada por los grupos parlamentarios de PP-A y Vox para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, en la provincia onubense.

El secretario general del PSOE-A pidió por carta el pasado mes de junio al presidente de la Junta que le recibiera en una reunión en el Palacio de San Telmo para abordar posibles alternativas a esta iniciativa, un encuentro que no se llegó a producir, ya que Juanma Moreno respondió a Espadas en otra misiva sugiriéndole "aislar este asunto de la contienda electoral" de los comicios generales del 23 de julio, y le señalaba que después de esa cita con las urnas seguiría "abierta la posibilidad de incluir modificaciones que vengan a mejorar el texto legal". Además, Moreno avisó entonces a Espadas de que en el próximo mes de septiembre tenía previsto celebrar una "ronda de reuniones con los máximos representantes de los grupos parlamentarios" para "iniciar el curso político" en Andalucía.

En este contexto, el secretario general del PSOE-A ha dicho que esperará a si, efectivamente, en el mes de septiembre el presidente de la Junta "tiene voluntad de que nos sentemos a buscar una solución coherente, en el marco de la legalidad vigente, para abordar los problemas en relación con la Corona Norte de Doñana". "Yo siempre voy a estar disponible para hacer propuestas y para intentar evitar el enorme error político que sería continuar adelante, tal y como está", con esta proposición de ley, según ha enfatizado el líder socialista, que ha insistido en defender que, a su juicio, "lo más correcto y sensato por parte del presidente de la Junta es aparcar", por usar "el término más suave", esa iniciativa y "no seguir adelante" con esa proposición de ley.

Espadas aboga por que las fuerzas políticas se sienten en torno a esta cuestión, y ha subrayado que el PSOE-A está "a disposición para buscar una fórmula" en la que "la comunidad científica, los expertos, la sociedad, y el órgano de participación de Doñana, puedan ver cómo resolver algún problema específico que tengan en la comarca" del Condado de Huelva, "pero claramente no planteada como hace la proposición de ley, con un incremento de la superficie regable sin ningún tipo de garantía de agua que respalde eso", y además, y lo que es "lo más perjudicial, poniendo en riesgo el cumplimiento de la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea" (TJUE) y "poniendo en riesgo el acuífero de Doñana", según ha advertido.

Espadas ha hecho hincapié en defender que "lo principal" que debe perseguir Moreno en este asunto es "recuperar el acuífero" y "el equilibrio hídrico en Doñana", y "sólo cuando se haga eso se puede empezar a hablar de más cosas". "Pero eso no se ha producido", según ha puesto de relieve el dirigente socialista, que al respecto ha llamado la atención acerca de que "no ha culminado aún ni siquiera el trasvase de agua que se aprobó de 19,99 hectómetros cúbicos" de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras, y "hay que culminar esas infraestructuras" pendientes en la zona.

"Tienen que llegar a esos recursos hídricos, tenemos que evaluar el ecosistema, y tenemos que ver si efectivamente el acuífero se ha recuperado", y, "hasta que eso no sea así, el señor Moreno Bonilla no debe avanzar en ninguna otra hipótesis, y mucho menos la de especular con incrementos de superficie regable que no tienen nada detrás y que lo único que generan son disturbios", según ha razonado Juan Espadas. El líder del PSOE-A ha concluido recordando que "ya han pasado las elecciones generales", y, en su opinión, ahora "llega el momento de buscar una solución a esto, que pasa por aparcar, definitivamente, la proposición de ley, y sentarnos a buscar y a resolver el problema fundamental primero, que es el de Doñana y el de su acuífero", según ha zanjado Juan Espadas.