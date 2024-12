"Esta Navidad se va a cocinar a fuego lento un pavo, el señor Espadas"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, ha defendido este jueves en el Pleno del Parlamento durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Comunidad que éste también supone "ver qué cosas hace la oposición" y con esa premisa ha acusado al Grupo Socialista "de tener la cabeza en lo que no lo tiene que tener: en su debate".

Martín ha sostenido que el PSOE andaluz se debate en este momento, superado el Congreso Federal y en la antesala del XV Congreso Regional, en "cómo sustituyen a ese señor ausente (en referencia a Juan Espadas) por otro señor sin que haya una tormenta", por lo que ha empleado la inminencia de las fiestas navideñas para afirmar que "van cocinar un pavo estas navidades y ese pavo es el señor Espadas, con aceite de Jaén, que es el mejor de España, como dijo el señor Illa".

En esa línea ha argumentado que este 2024 "ha sido un año muy difícil para mantenerse en actitud de diálogo, pero no hemos sucumbido al desaliento", para defender que "frente a un mensaje de rodillo, desde el grupo parlamentario mayoritario se aprueben dos Proposiciones de Ley de grupos de dos o cinco diputados, pero le hemos prestado diputados para que puedan ir a defender sus iniciativas", antes de ratificar que seguirá siendo así "vengan de donde vengan si estimamos que van a ser útiles".

Martín ha sostenido, a una semana de que el Pleno del Parlamento apruebe el Presupuesto para 2025, que este hecho entraña que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no es rehén de nadie, ese escaño no se lo debe a nadie", por cuanto ha defendido que cuando elabora las cuentas para el siguiente ejercicio "no piensa en pagar facturas a nadie, solo en resolver los problemas de la gente", por lo que ha esgrimido que "son los presupuestos de un gobierno libre".

"Andalucía remonta y crece, no puede tolerar piedras en el camino que pueda romper ese avance hacia un futuro de ilusión", ha afirmado el portavoz del Grupo Popular ante el retrato de que "el maltrato de Pedro Sánchez es constante, es general a las comunidades autónomas", mientras que le ha recriminado que "cuál va a ser mañana el nuevo conejo de la chistera" desde la perspectiva de que "no es un aliado de las comunidades autónomas, es el mayor enemigo que tienen las comunidades y, por supuesto, Andalucía".

Martín ha blandido que "dos datos dicen que Andalucía es mejor" que cuando el Partido Popular llegó a la Junta de Andalucía y que hace un año, para esgrimir los tres millones y medio de afiliados a la Seguridad Social, "400.000 más que ustedes", en alusión al PSOE; ha aludido a la reducción de las listas de espera o los 290.000 beneficiarios más en dependencia, datos antes de afirmar que "todo esto bajando los impuestos, seis años bajando los impuestos".

"La Junta de Andalucía ha bajado todos los impuestos sobre los que tiene competencia normativa, le ha bajado los impuestos a todos los andaluces", ha proclamado.

Martín ha arrancado su intervención expresando "el rotundo apoyo de mi grupo parlamentario a los pescadores de arrastre del Mediterráneo" para reprochar a los portavoces de la oposición que este miércoles no aludieran a ellos en sus intervenciones.

A esto ha sumado un recuerdo especial para una parlamentaria de su grupo que ha fallecido este año, María Díaz Cañete, a la que recordaran con un galardón para "distinguir a andaluces o entidades que luchen por el avance de Andalucía", antes de afirmar que "María Díaz Cañete siempre vivirá en la memoria de este Parlamento".