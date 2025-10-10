El fin de semana trae avisos amarillos por chubascos y tormentas en Andalucía

Sólo Huelva y Jaén se librarán este viernes de los avisos amarillos por chubascos y tormentas localmente fuertes que afectarán a la comunidad, principalmente entre las 12:00 y las 21:00 horas.



En el tercio nordeste de la comunidad, se esperan cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales por la tarde.



Los cielos permanecerán muy nubosos en el resto, con chubascos y tormentas generalizados que pueden ser localmente fuertes, más intensos y frecuentes durante la tarde, en las sierras Béticas y en el extremo oriental.



Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ascenso en el tercio occidental y en descenso en las demás zonas.



Soplarán vientos de componente este, moderados a fuertes en el litoral almeriense y el Estrecho, y flojos a moderados en el resto