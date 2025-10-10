"Los inspectores lo saben y les da igual": la denuncia de una camarera sobre la situación de la hostelería en España

Una camarera ha denunciado públicamente las prácticasirregulares en la hostelería española, afirmando que los inspectores del Ministerio de Trabajo son conscientes de la situación pero no actúan. A través de la cuenta de X @SoyCamarero, la trabajadora expuso que las empresas obligan a firmar hojas de control que solo reflejan ocho horas diarias, a pesar de que los empleados realizan habitualmente dos horas adicionales no remuneradas.

La queja específica de la camarera se centra en la desconexión entre las horas trabajadas y lo registrado oficialmente. En su consulta, preguntó: "Buenas tardes, disculpa la molestia. La empresa en la que estoy nos está obligando a firmar una hoja de control donde figuran solamente las 8h diarias, pero lógicamente hacemos siempre un par más, ¿algún consejo?".

Esta situación es común en la hostelería, donde las jornadas se alargan frecuentemente sin compensación.

Debate sobre la responsabilidad y la acción

Las respuestas de otros usuarios en la red social reflejan posturas divididas. Algunos aseguran que los inspectores minimizan las infracciones: "He visto ir a un inspector y decir 'todo ok' con una sonrisa y un vino, mientras nos tosía una persona asmática sin tener ventilación".

Frente a esto, otros usuarios insisten en que la responsabilidad recae en los trabajadores para ejercer sus derechos. Un seguidor argumentó: "El consejo es muy fácil, y siempre es el mismo. Denuncia anónima a Inspección de Trabajo. Nos quejamos, pero no ejercemos nuestros derechos. Poco nos pasa".

La denuncia se produce en un momento en que el Ministerio de Trabajo promueve una nueva ley de control horario, diseñada para garantizar el registro preciso de las entradas y salidas. Sin embargo, muchos usuarios expresan escepticismo sobre su impacto real, creyendo que las prácticas de falsificación de horarios persistirán debido a la falta de aplicación rigurosa.