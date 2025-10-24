La Fiscalía abre otra investigación por la denuncia del 'borrado' de historiales médicos

La Fiscalía de Sevilla ha abierto nuevas diligencias de investigación por la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que alertó del supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Esta nueva investigación abierta es independiente de la que también ha iniciado recientemente la Fiscalía de Andalucía, tras recibir diversas denuncias sobre los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama, y que ya ha reclamado a la Consejería de Sanidad de la Junta que le informe sobre estos hechos.