Sanidad declara área en alerta Las Cabezas de San Juan por circulación de virus de Nilo occidental en mosquitos

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta el municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan, tras confirmarse la circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos Culex procedentes de una trampa situada en las proximidades del núcleo de población.

Según una note emitida por la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado declarar área de alerta este municipio de Sevilla durante cuatro semanas consecutivas sin que se evidencie nueva circulación del VNO, previsto para el 20 de noviembre.

Asimismo, la red de vigilancia y control ha capturado mosquitos con VNO en trampas situadas a más de 1,5 kilómetros de los núcleos de población de los municipios sevillanos de Benacazón; Los Palacios y Villafranca, en concreto en el Humedal Cerro de las Cigüeñas, y en La Puebla del Río, en la trampa situada en el Brazo del Este.

Además, Sanidad ha decretado elevar el nivel de riesgo de Benacazón de medio a alto, mientras que en Los Palacios y Villafranca y La Puebla del Río, que iniciaron la temporada en nivel de riesgo alto, no habrá variación.

La declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren nuevos casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción en centros educativos y residencias del entorno y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo Occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Las Cabezas de San Juan se une en esta situación a los municipios almerienses de Benahadux y Carboneras, que permanecerán en alerta hasta el 13 de noviembre; al núcleo de Tahivilla, en Tarifa, que prolonga esta situación una semana más al volverse a detectar mosquitos con VNO, hasta el 12 de noviembre; los jienenses de Baeza, que mañana culmina su periodo como área en alerta, y La Carolina, hasta el 5 de noviembre; el barrio malagueño de Tarajal, también hasta el 5 de noviembre, y los sevillanos de Gerena, hasta el 28 de octubre, La Luisiana, hasta el 5 de noviembre, y Coria del Río, hasta el 11 de noviembre.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha descartado nuevos casos confirmados en humanos de fiebre del Nilo occidental (FNO), tras haber realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 346 usuarios y todos han resultado negativos. De este modo, hasta este momento, se han registrado un caso confirmado de un adulto en Mojácar (Almería), y un caso probable, de un menor en Andújar (Jaén). Ambos han superado la enfermedad sin secuelas.

De los resultados de la información de vigilancia entomológica de la Consejería y la integración de los datos aportados por la Estación Biológica de Doñana-CSIC, el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva y las distintas diputaciones provinciales, con un total actual de 200 trampas instaladas, se ha observado abundancia en Estepona (Málaga); La Puebla del Río (la Cañada de los Pájaros y Brazo del Este) e Isla Mayor, en la provincia de Sevilla; nivel elevado en las trampas situadas en la Dehesa de Abajo.

Esta tendencia se ha observado de igual forma en el núcleo urbano de La Puebla del Río, Coria del Río y Villamanrique de la Condesa, todos en la provincia de Sevilla; y nivel moderado en los municipios de Los Barrios (Cádiz), Guadalcázar (Córdoba), Motril (Granada), Andújar (Jaén), Cártama, Mijas, Guaro y Málaga (Málaga); Almensilla, Bollullos de la Mitación, Benacazón, Las Cabezas de San Juan, Guillena, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache y Los Palacios y Villafranca (Humedal Cerro de las Cigüeñas) (Sevilla). El resto de las trampas dispuestas en el territorio aportan valores con presencia baja.