Giro radical: llegan las nubes y la lluvia a Andalucía

Los cielos estarán este sábado en Andalucía poco nubosos aumentando a muy nubosos, con predominio de las nubes altas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Habrá brumas matinales en el litoral atlántico y el área del Estrecho, sin descartar nieblas y los vientos soplarán flojos variables, aumentando a entre flojos y moderados de componente oeste.

Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios, con máximas en ascenso en la mitad sureste de la comunidad, y sin cambios o en ligero descenso en el resto.