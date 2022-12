Las claves por las que Granada llevará al Gobierno ante el Tribunal Supremo por la Aesia

El pasado 9 de diciembre la alcaldesa de La Coruña puso un tuit en el que se la veía junto a la ministra de Economía y señalaba: «Qué importante es que el Gobierno cuente con personas como Nadia Calviño, que además de defender lo mejor para el conjunto de España siempre tienen en cuenta su origen. Gracias, vicepresidenta (y amiga), por tu cariño a A Coruña. Siempre es un placer que vuelvas a casa». Hacía días de la designación de la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia). De entonces a esta parte, la polémica designación ha llevado al Ayuntamiento de Granada, de signo socialista y al que el Gobierno popular de la Junta ha ofrecido apoyo jurídico, a llevar hasta las últimas consecuencias la decisión de impugnar la elección de la sede, en contra incluso del Ejecutivo central de PSOE y Unidas Podemos. La sensación de agravio en Granada es más que patente. El Consistorio aprobó por unanimidad ejercer acciones judiciales en el Tribunal Supremo en un proceso que puede extenderse más de un año.

Si en primer lugar el foco se puso en la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial, la falta de transparencia y las contradicciones del Ministerio a la hora de explicar la no elección de Granada sacó el debate de la polémica territorial andaluza. Sevilla no sólo no ha quitado nada a Granada sino que la capital granadina era la candidata favorita para la sede a la que aspiraba y la que mejores parámetros obtiene hasta en los criterios del BOE. En el ránking de mejores universidades europeas en IA, Granada ocupa el tercer puesto, lo que hace que la decisión sea aún más incomprensible fuera del criterio político. Si se otorga un valor matemático a las calificaciones, Granada queda primra con diferencia sobre Alicante y la ciudad elegida, A Coruña, sería tercera. Granada tenía doce «excelentes» por los diez de la ciudad gallega.

El Gobierno comenzó por no hacer públicas las puntuaciones de las finalistas aunque en el listado de «candidaturas mejor valoradas», según el BOE, Granada es primera; Alicante, segunda; y tercera, La Coruña. El Gobierno admitió que el documento del BOE estaba incompleto porque faltaban otros criterios más allá de los puntos para no desmerecer a las ciudades. El Consejo de Ministros habría tomado la decisión sin el acta de la comisión de evaluación. Al parecer, pesó el criterio del vocal del Ministerio de Calviño por encima de los otros once miembros de la comisión de evaluación. Uno de los pretextos ofrecidos por el Gobierno es que no considera válido el aeropuerto de Málaga al estar a «más de hora y media» de Granada. El aeropuerto eran tres puntos de casi 90 igual que una memoria económica que A Coruña ni habría presentado. Todo apunta a que objetivamente tanto Granada como Sevilla eran las capitales más cualificadas para las sedes a las que aspiraban pero se añadió el componente subjetivo y político de manera que las dos primeras agencias descentralizadas no han podido acabar en la misma comunidad.