Detenido por robar al menos dos móviles en la tienda de Granada donde trabajaba durante el gran apagón de abril

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 23 años de edad sin antecedentes como presunto autor de un delito de hurto acusado de sustraer al menos dos terminales móviles en una tienda del centro de Granada donde trabajaba aprovechando el gran apagón nacional registrado el pasado 28 de abril.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la investigación se inició tras la denuncia presentada por la encargada de la tienda por la desaparición de seis terminales valorados en 3.255 euros que no habían sido vendidos y que al realizar el inventario acreditó que no se encontraban en el establecimiento.

Los agentes lograron comprobar que dos de los seis terminales desaparecidos estaban siendo utilizados e identificar a las dos personas que habían adquirido dichos terminales, que manifestaron que lo habían hecho a través de una plataforma de venta on line entre particulares "desconociendo su procedencia".

La investigación determinó que la persona que había realizado dichas ventas coincidía con un hombre de 23 años que había estado trabajando semanas antes en el establecimiento en el que habían desaparecido los teléfonos. También se pudo conocer que la sustracción de los terminales se había llevado a cabo aprovechando la circunstancia del apagón nacional del 28 de abril.

El detenido, sin antecedentes policiales previos, ha sido oído en declaración en dependencias policiales y ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.