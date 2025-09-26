Muere al caer por un barranco cuando huía de la Guardia Civil por un atraco en Granada

Un hombre ha fallecido al caer por un desnivel de unos ocho metros de altura mientras huía a pie de la Guardia Civil, que inició la persecución primero en coche por la autovía A-92 por el robo en una gasolinera en Jun (Granada).

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, los hechos se registraron pasadas las 3.00 horas de la madrugada del jueves cuando se activó a una patrulla por el robo en un área de servicio de Jun (Granada).

Los agentes vieron huir de la gasolinera a dos vehículos, comenzaron la persecución y cuando el conductor de uno de los coches circulaba por el kilómetro 248 de la A-92, decidió parar y seguir la huida a pie.

Las mismas fuentes han precisado que el conductor salió corriendo y cayó por un desnivel de unos ocho metros en un paraje que no contaba con iluminación y de difícil acceso.

Aunque los agentes trataron de acceder a la víctima, lo escarpado de la zona lo hizo inviable, por lo que alertaron a los servicios de emergencia y los Bomberos de Granada rescataron el cuerpo del hombre, ya fallecido.

Según ha adelantado el diario Ideal de Granada, el coche en el que huía el fallecido era un vehículo robado, como el segundo implicado en los hechos, que también ha sido ya localizado por la Guardia Civil.

Este cuerpo armado continúa la investigación para detener al segundo implicado en el robo y determinar si, junto al fallecido, son los responsables de varios asaltos en vías de servicios de la provincia de Granada.