Las obras del AVE Murcia - Almería reciben un impulso económico

El Ministerio de Transportes ha movilizado 6,3 millones de euros, a través de Adif AV, para impulsar la línea de alta velocidad Murcia-Almería, de 200 kilómetros, con dos nuevos contratos en el trazado subterráneo de Nonduermas y en la preparación del próximo montaje de la vía en el tramo entre Vera y Almería. Por una parte, se ha adjudicado por 5,3 millones de euros el suministro de los 38 aparatos de dilatación que se instalarán en el montaje de las vías del tramo Vera-Almería, de 78 kilómetros. Se trata de los dispositivos que preservan el carril de las tensiones por efecto de los cambios de temperatura.

Por otra, se ha licitado por 1 millón de euros el despliegue de una segunda línea de suministro de energía, de respaldo ante eventual incidencia en la principal, para los sistemas de protección civil y seguridad que se instalan en el trazado subterráneo de 2,1 kilómetros de Nonduermas, por el que la línea de alta velocidad parte de Murcia en dirección a Almería.

El contrato garantiza la operatividad y disponibilidad de todos los dispositivos de protección civil y seguridad del trazado, como alumbrado, sistemas de detección y extinción de incendios, ventilación, interfonos y comunicaciones.

Obras 'a buen ritmo'

Según el Ministerio, las inversiones en la línea de alta velocidad Murcia-Almería cuentan con 3.600 millones y avanzan "a buen ritmo", como comprobó el ministro, Óscar Puente, en recientes sendas visitas a las obras del viaducto de Los Feos y a la nueva estación de Murcia del Carmen.

El Ministerio continúa avanzando tanto en actuaciones actualmente en desarrollo como en la preparación de próximas fases de los trabajos, para completar la nueva LAV Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo.

Entre otros aspectos, se trabaja para completar la plataforma de la línea, toda ella finalizada o en construcción, y se avanza en la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

Ya están activados además los trabajos de despliegue de vía en dos tercios de la línea, adjudicados los del tramo Murcia-Lorca y licitados los del Vera-Almería, y se trabaja para licitar próximamente los del tramo restante (Lorca San Diego-Vera).

También se progresa en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y en la redacción del proyecto para acometer la del tramo Lorca-Almería.

Finalmente, ya está contratado el futuro despliegue del resto de sistemas que componen una línea de alta velocidad, las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias y de señalización y gestión de tráfico.