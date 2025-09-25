Del "puto amo" a "santo": una diputada del PSOE en Granada quiere "elevar a los altares" o "hacer santo" a Pedro Sánchez

La diputada del PSOE en la Diputación de Granada y Concejala del Ayuntamiento de Pinos Puente, Paqui Santaella, ha propuesto "elevar a los altares" y "hacer santo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esa ha sido su respuesta durante un debate político en la sede de la institución supramunicipal.

La política granadina da un paso más con respecto a otras voces que han pedido el Nobel de la Paz para el presidente del Gobierno por su postura sobre Palestina.

Sobre esto último, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, también se ha expresado en el Pleno de la Cámara autonómica. "Yo entiendo que están muy nerviosos por la situación del señor Sánchez y de toda su familia", ha dicho a los diputados del PSOE, a los que ha lanzado una idea: "Por cierto, vaya debate grotesco éste de la candidatura del señor Sánchez a premio Nobel de la Paz. Yo le recomendaría el premio Nobel de la corrupción, señorías", ha concluido el portavoz popular.

Hay que señalar que el presidente Pedro Sánchez ya ha manifestado su intención de ser el candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones de 2027. "Estoy seguro de que podemos repetir la mayoría y seguir adelante con el trabajo", ha expresado en una entrevista para la cadena Bloomberg.

El control de Sánchez sobre el PSOE es absoluto y no existen discrepancias ni debate interno sobre su liderazgo. De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a señalar hace meses que Pedro Sánchez es "el puto amo". De ahí solo le queda llegar "a los altares", como pide la diputada socialista granadina