La sevillana Tutrocito se alza con el premio que concede la Bolsa a la mejor scaleup invertible

La startup sevillana de mobiliario fabricado a medida Tutrocito, cuya sede está en Alcalá de Guadaíra, se ha coronado hoy ganadora del premio BME a la mejor scaleup en el Al Andalus Innovation Venture 2025, que durante dos días ha congregado en Sevilla a una importante muestra del ecosistema emprendedor español. Una exitosa cuarta edición que ha acogido a 2.800 asistentes, entre ellos más de 800 startups y casi dos centenares de inversores.

De manos del director general de Fomento del Emprendimiento y de la Formación Continua de la Junta de Andalucía, Francisco Javier González Navarro, y de Jesús González Nieto-Márquez de BME Growth, Tutrocito recibía la distinción de scaleup más invertible de las 24 presentadas en esta edición, por su capacidad de escalar en su negocio, generar impacto y liderar la innovación empresarial. Con este galardón, sus fundadores, Darius Molnar, Jorge Geniz y María Coronel, acceden a un exclusivo programa diseñado por Bolsas y Mercados Españoles sobre expansión en el mercado bursátil.

Vista del 150 stands en Al Andalus Innovation Venture, en el Pabellón de la Navegación de Sevilla La Razón

Una cita que no defrauda, y que sigue creciendo

Celebrado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, Al Andalus Innovation Venture se ha superado por cuarto año consecutivo, imponiéndose como cita imprescindible en el calendario de foros de negocio e inversión. Con más de 2.800 asistentes registrados, un total de 810 startups, 250 corporaciones empresariales y 192 inversores, el evento crece en todas sus métricas respecto a la pasada edición.

La edición de este año ha reforzado de forma significativa su propuesta de contenidos, apostando por un formato ampliado de temáticas especializadas que ha permitido profundizar en los grandes retos y oportunidades del presente, como son la IA generativa, el hidrógeno verde, el rol de la mujer en el ecosistema y la salud mental del emprendedor. Y para ello, han desfilado por los tres escenarios del evento destacados ponentes especialistas y referentes de cada sector.

Entre ellos relevantes fondos de inversión, corporaciones líderes y destacados casos de éxito como el de Antonio Catalán, fundador de NH y AC Hoteles, y los de casos más recientes como Yago Arbeloa (MIO Group), Pablo Fernández (Clidrive) o Hugo Arévalo (ThePowerMBA), que protagonizaron algunas de las mesas redondas más concurridas, como la dedicada a la salud mental en la que Javier Arroyo (Smartick) concluyó que el emprendedor “debe mantenerse fiel a su propósito y controlar sus niveles de cortisol”. En general optimistas han sido también las intervenciones de la parte inversora, con destacadas presencias como las de Laura González-Estéfani (TheVentureCity), Stephan de Moraes (Indico Capital), Pedro Ribeiro (Armilar) o Aquilino Peña (Kibo Ventures), quien está convencido de “en 2026 seguiremos viendo grandes exits”. Una radiografía del ecosistema tecnológico español que enriqueció con su informe anual José Torrego, fundador de El Referente, medio de referencia en España sobre emprendedores y startups.

Los grandes temas de este año: La inteligencia artificial y el hidrógeno verde

Uno de los grandes protagonistas de la cuarta edición de Al Andalus Innovation Venture ha sido el hidrógeno verde, por el que apuestan numerosas startups y grandes empresas. Considerada una de las energías del futuro, aunó durante tres horas a notables expertos del sector. Entre ellos, Iker Marcaide (Zubi Group y Matteco) y su ambición por sacar del laboratorio al mercado las mejores soluciones para descarbonizarnos; Eugenio Trillo (Lean Hydrogen), Brais Armiño (AtlantHy) y Francisco Montalbán (Clúster Andaluz de Hidrógeno), quien ve en el hidrógeno “la mejor forma de democratizar la energía”. Inerco y Enagás, por su parte, han expuesto casos de uso del hidrógeno en sectores clave como la industria o la movilidad.

Y compartiendo el interés por los asistentes, la Inteligencia Artificial ha ocupado gran parte de la segunda jornada, en la que se han visto las últimas innovaciones como los Gemelos Digitales de Mercados de Consumo presentados por Oscar Cordón (Universidad de Granada); las Gigafactorías de IA expuestas por Javier Bau (Eviden) como el futuro digital de Europa. También casos prácticos como las soluciones de Renaiss.ai para facilitar a miles de empleados el uso de modelos de IA como GPT, Claude o Gemini de forma segura y controlada, y los de Guadaltel para transformar la burocracia en eficiencia, mostrando cómo la IA contribuye a reducir en un 80% los tiempos de tramitación.

El emprendimiento femenino ha tenido espacio también en Al Andalus Innovation Venture, reforzado con el apoyo institucional de Cámaras Andalucía y la Junta de Andalucía. Un programa diseñado para debatir el rol de la mujer en el ecosistema, que ha contado con destacadas ponentes como Isabel Pérez Segura (Chibika Capital), Estefanía Ferrer (Lico Cosmetics), Patricia López (MyHixel) e Inés Herrero (BioMixing), y referentes como María del Mar Fuentes, presidenta del Observatorio del Ecosistema Emprendedor de Andalucía.

Han destacado también dos mujeres al frente de proyectos tractores de talento y empresas, como la incubadora europea de startups para el sector espacial, que va a iniciar su actividad desde el edificio sede de Sevilla Emprendedora, que está justo al lado de la sede de la Agencia Espacial Española, y fue presentada por Gracia Catalina (manager de ESA BIC Andalucía).

También fue relevante dar a conocer la participación española en la Plataforma de Diseño de Chips de la Unión Europea, explicada por Macarena Martínez, que la lidera desde el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, centro de investigación del CSIC y de la Universidad de Sevilla. Y otros dos proyectos de gran potencial desde Sevilla, como el nuevo centro para la robótica aérea y la movilidad aérea urbana con drones, que va a tener dos sedes, en Aerópolis y en Tablada, presentado en Al Andalus Innovation Venture por el catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Sevilla, Guillermo Heredia, o los últimos avances en healthtech sobre mecanismos moleculares para mejorar la regeneración de tejidos de corazón, cerebro y ojos, desvelados por Ozren Bogdanovic, investigador principal del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, que está en el campus de la Universidad Pablo de Olavide.

Colaboración público-privada

