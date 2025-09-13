El incendio de Calañas sigue en fase de emergencia y queda controlado el de Bonares

El Plan Infoca sigue trabajando con medios terrestres y aéreos en el incendio forestal que afecta a un paraje de Calañas (Huelva), que mantiene activada la fase de emergencia situación operativa 1, mientras que ha quedado controlado el que se inició este viernes en el municipio de Bonares.

Fuentes del Infoca han informado de que, en el caso de Calañas, se ha mantenido un operativo durante la noche con medios terrestres para tratar de estabilizar el fuego, que afecta al paraje del Embalse de Teliarán.

El dispositivo de madrugada ha estado formado por seis grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de Operaciones y un agente de Medio Ambiente y siete autobombas.

Por este incendio, para el que se han movilizado hasta 13 medios aéreos, se ha procedido al "alejamiento preventivo" de un diseminado rural próximo al incendio, al tiempo que se ha cerrado el tráfico ferroviario en la zona y se ha cortado la carretera A-478, vía que une Zalamea la Real con Calañas, en el kilómetro 22.

A los vecinos a los que se ha "alejado" del incendio se les ha ubicado en viviendas del mismo núcleo poblacional, pero sin que les llegue el humo a esas casas ni ser necesario desalojar todas las viviendas.

El teléfono de emergencias 112 comenzó a recibir avisos de la ciudadanía alertando del incendio sobre las 15:40 horas y alertó a Guardia Civil, Policía Local, así como a los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, el Centro Operativo Provincial (COP) Infoca y la Unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos se ha precisado que el incendio se ha declarado en una zona de placas solares a las 15:43 horas y se han desplazado los parques de Minas de Riotinto y Valverde del Camino, con cuatro camiones y seis bomberos.

Por otra parte, esta mañana ha sido dado por controlado el incendio forestal que afecta al paraje Arroyo de las Vaquerizas, en Bonares, que se declaró pasadas las 22:00 horas de este viernes, mientras que durante la noche ha quedado estabilizado otro declarado en el término municipal de Paterna, también en Huelva, que afecta al paraje Los Almendrillos y se ha dado por estabilizado a las 1:40 horas.