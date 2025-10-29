Isla Cristina registra numerosas incidencias por la lluvia y el paso de una manga marina

El municipio de Isla Cristina (Huelva) ha registrado numerosas incidencias en la mañana de este miércoles debido a las fuertes lluvias caídas en "muy poco tiempo" y el paso de una manga marina que han provocado muros y árboles caídos, afecciones a instalaciones municipales y colegios e inundaciones de calles y viviendas.

Así lo ha confirmado el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, en declaraciones a Europa Press, en las que ha señalado que a partir de las 08,00 horas "ha caído mucha agua en muy poco tiempo y además acompañada nuevamente por una manga marina", lo que ha generado "numerosas incidencias".

Así, se activó el Plan de Emergencias y sobre las 08,30 horas "ya teníamos a toda la gente en la calle, Procesión civil, policía en principio y ya empezamos a alertar a bomberos en el momento que tuvimos la certeza de que ya estaba entrando agua en algunos domicilios".

El alcalde ha detallado que se han caído muros, árboles, placas solares, se han visto afectados diferentes instalaciones deportivas y colegios", pero lo que más "le preocupaba" eran las viviendas, ya que "ha habido casas inundadas", pero "bomberos y personal del Ayuntamiento están trabajando para achicar el agua". Además, ha señalado que no hay que lamentar daños humanos.

Por ello, ha señalado que en estos momentos las tareas se centran en "tareas de limpieza y recogidas árboles, señales, todo lo que ha caído de los techos, prácticamente nuevamente en la zona deportiva, en fin, intentando volver a la normalidad". "Estamos terminando también en Urbasur de recoger todo aquello que ha caído, porque es uno de los puntos que más se inundan en esta localidad", ha apuntado.

Las previsiones, ahora con la alerta naranja es que "no va a llover mucho", pero ha pedido a la ciudadanía que "extreme las medidas de seguridad, que intente salir lo menos posible".

"Estamos ahora mismo coordinando con los servicios generales y con urbanismo todas aquellas cuestiones necesarias, como, por ejemplo, los colegios para ver si hay alguna deficiencia para poder abrir los centros escolares", ha señalado.

Así, el alcalde ha explicado que el "problema" de Isla Cristina es que, además de que es un pueblo llano, "hay pocas pendientes para que el agua evacue por superficie", por lo que "todo va canalizado y cuando cae tantísima agua, es tan poco tiempo, atasca el sistema", de hecho, "hubo un momento en que la red estaba al cien por cien funcionando, pero no daban abasto".

"Afortunadamente, no hemos tenido mareas altas y cuando ha pasado la lluvia un poco hemos podido ir evacuando el agua y volviendo a la normalidad", ha apostillado.

Por otra parte, ha señalado que el colegio Urbano es el que "más daños materiales" ha sufrido, pero bueno, "la directora y todo el equipo con los compañeros de la corporación tanto del equipo del gobierno como de la oposición han estado a pie de calle e intentando colaborar para que todo estuviera bien".

LABORES DE LIMPIEZA

Así, unos de los trabajadores del Ayuntamiento, en declaraciones a Europa Press, ha narrado que sobre las 10,00 horas, "un tifón ha llegado y de buenas a primera empezó a caerse sillas, se cayó un muro" y es cuando los han llamado desde el Consistorio".

"Nos han ubicado a cada uno para ir limpiando las calles, lo que podamos. Aunque somos de otros departamentos, cuando hay una emergencia no se mira que tú estés en la oficina o que estés en deporte, aquí está todo el mundo a uno, a intentar limpiar el pueblo, que no nos queda otra", ha comentado.

Por otro lado, en cuanto al aguacero caído durante la mañana, el operario ha señalado que a sus 60 años "no ha visto eso en mi vida". "He visto agua, muchas veces, pero lo de esta mañana ha sido una cosa impresionante".