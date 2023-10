Moreno recalca que "si no hay acuerdo" la ley de regadío de Doñana se aprobará a finales de octubre

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este miércoles que la Proposición de Ley (PDL) para regularizar regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, "sigue adelante" y "solo ha sido pospuesta", por lo que "si no se llega a un acuerdo" con el Gobierno central "se aprobaría a finales de octubre".

Así se ha pronunciado este miércoles el presidente de la Junta en declaraciones a los periodistas en Huelva tras su reunión el martes con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, en la que se acordó la apertura de una vía de diálogo con el Gobierno central, respecto a lo cual Moreno ha matizado que ahora "hay un inicio de diálogo" en el que, tanto la Junta como el Gobierno central "van a poner lo mejor" de sí mismos para "buscar una fórmula para solucionar el problema" pero "si no se llega a un acuerdo la ley se aprobaría tal cual".

"No ha cambiado nada, lo que ha cambiado es que la ministra me llamó personalmente para sentarnos, cosa que considero sensata y que agradezco y a partir de ahí vamos a poner toda la voluntad del mundo", ha afirmado Moreno antes de destacar que "lo mejor que podría pasar es que hubiera un acuerdo en el que todas las partes quedaran satisfechas, la economía, la parte del sector productivo agrícola de Huelva, los agricultores de la zona y los ecologistas. Que seamos lo suficientemente audaces para dar con la tecla y solucionar el problema y que la mayoría quede contenta", ha subrayado.

En este sentido, el presidente de la Junta ha remarcado que "ese es el objetivo", por lo que "durante estas cuatro semanas" se van a "volcar, con máxima determinación, ilusión y con todas las ganas del mundo para que esto salga adelante".

Juanma Moreno ha apuntado que quieren que el diálogo entre Gobierno y Junta sea "franco, sincero y riguroso" desde "la generosidad" y "contando con todos" y "en eso se va a trabajar con discreción", toda vez que ha indicado que "aún no hay ningún acuerdo", pero que él ha "tendido su mano" a Ribera "que la ha asumido" por lo que está "encantado de poder establecer ese diálogo", subrayando que "ojalá se llege a un acuerdo".

En este punto, ha enfatizado que "hay que contar con las familias agricultores atrapadas en una situación de alegalidad y que necesitan una solución a su situación" por los que se ha iniciado esta Proposición de Ley y que "requieren una atención especial por parte de la administración del Estado y de la autonómica para encontrarles una solución".

La posición de Vox

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha confiado este miércoles en que la proposición de ley para regularizar regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, no quede en "el cajón", tras decidir el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dar "aire" al actual Gobierno central en funciones y al PSOE-A posponiendo su debate final ante el Pleno de la Cámara autonómica. Vox se enteró del acuerdo entre la Junta y el Gobierno por algunos agricultores de Huelva, según señaló Gavira.

En rueda de prensa, Gavira se ha pronunciado así, tras el anuncio que hizo Moreno, a raíz de su reunión con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, de posponer el debate final de la citada ley (presentada conjuntamente por PP-A y Vox) y abrir una negociación con el Ejecutivo nacional sobre el futuro de Doñana.

Gavira ha confiado en que ese retraso sólo sea de un mes y que la proposición de ley no quede "en el cajón" y ha recordado que ya ha sufrido varios aplazamientos, primero por las elecciones municipales de mayo y las generales de julio, y luego por el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Ha criticado que Moreno se sintiera "encantado" con el diálogo abierto con el Gobierno central, cuando la ministra con la que se reunió ayer se quiere

"cargar el campo de Andalucía y de España; alentó una campaña contra la fresa de Huelva y llamó arrogante señorito" al presidente de la Junta.

Para Gavira, todo el mundo sabe lo que quiere la izquierda, que la ley "no siga adelante" y Moreno ha decidido dar "aire a los socialistas y al Gobierno de Pedro Sánchez", mientras "menosprecia y toma el pelo" a los agricultores de Huelva.

Ha manifestado que nadie de la Junta ni del PP-A les trasladó la decisión que se iba a tomar de posponer el debate final de la proposición de ley y ha asegurado que, aún así, no se sienten "traicionados". Ha señalado que el objetivo que ahora tiene Vox es hablar con los agricultores afectado y cumplir con la palabra que les dio.

El PSOE-A

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha valorado este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se aleje de las "posiciones negacionistas" de Vox en relación con la situación del parque nacional de Doñana, tras la decisión de posponer el debate final de la proposición de ley de regularización de regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, y abrir un diálogo con el Gobierno central.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Espadas se ha referido al anuncio que ayer hizo Moreno de apertura de una vía de diálogo con el Gobierno central y, vinculado a ello, un aplazamiento del debate final de la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para regularizar regadíos en la comarca del Condado de Huelva, tras la reunión que mantuvo en Sevilla con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera.

Ha añadido que ahora hay un mes por delante decisivo para hacer un buen trabajo, "que sea capaz de resolver efectivamente los problemas, pero, sobre todo, que dé tranquilidad a Doñana, a la imagen del parque, y también solución a cualquier problema que hubiera entre administraciones".

Ha manifestado que él está a disposición de este trabajo que hay por delante para lograr un acuerdo, y ha insistido en que lo que no era posible era seguir adelante con una proposición de ley que suponía incrementar los regadíos en el entorno de Doñana.

Ha considerado que Vox al final se saldrá de un acuerdo porque "niega que Doñana tenga problemas y el cambio climático". "Lo que celebro es que, sencillamente, nos alejemos de las posiciones negacionistas de Vox y trabajemos como fuerzas políticas que entendemos que el cambio climático es una realidad, que la sequía y la escasez de agua es un punto crítico en Doñana y que, por tanto, tenemos que trabajar en otras soluciones", ha indicado.

En su opinión, Vox trabaja solo desde, "desgraciadamente, la generación de crispación y, desde luego, desde el combate cuerpo a cuerpo y total con cualquier cuestión que plantee el PSOE y el Gobierno de España", así que es "imposible hablar" con ese partido para llegar a acuerdos.

Espadas ha valorado el cambio de actitud de la Junta porque nadie "entendía cómo el PP y el Gobierno de Juanma Moreno se ponían enfrente de lo que le decían las instituciones comunitarias, y la Comisión Europea estaba diciendo claramente que se estaban poniendo en juego los fondos europeos".

Los agricultores de Almonte

El presidente de la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, Manuel Delgado, ha asegurado que acoge con "esperanza" el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de posponer el debate final de la PDL sobre los regadíos de la Corona Norte, aunque ha solicitado una nueva iniciativa que "cuente con todos los agentes implicados" y ha reivindicado estar presentes en la mesa de trabajo que van a constituir Junta y Gobierno central.

En declaraciones a Europa Press, Delgado ha señalado, no obstante, que el aplazamiento de un mes de la PDL de Doñana no "tranquiliza" a los agricultores de Almonte de esta asociación, y que la solución "no pasa por una modificación ni matización" de la solución planteada, sino que "se debe gestar una nueva contando con todos los agentes implicados".

Además, ha reivindicado que los agricultores de Almonte estén representados también en la próxima mesa de trabajo que anunciaron este martes Junta de Andalucía y Gobierno central, ya que esta asociación "representa a los agricultores de la localidad con mayor superficie de suelo regable de la Corona Norte".

"Entendemos que debemos estar presentes no solo por nuestro peso específico, sino porque Almonte es la población con mayor superficie de cultivo ecológico de Europa, y si alguien entiende de agricultura sostenible compatibilizada con el Espacio Natural de Doñana, somos los agricultores almonteños", ha subrayado.