Los vecinos de Cumbres de Enmedio pueden ya retirar dinero en efectivo en el cajero automático instalado por Diputación

Los vecinos de Cumbres de Enmedio, el municipio con menor población de la provincia de Huelva (61 habitantes censados), pueden desde hoy sacar dinero en el cajero automático, puesto en marcha a través de un programa de la Diputación de Huelva y que se extenderá a 38 núcleos rurales y urbanos de toda la geografía provincial. El programa cuenta con una inversión anual de 500.000 euros, destinados íntegramente a mantener activa esta red y garantizar que los cajeros estén operativos las 24 horas del día, los 365 días del año.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, quien se ha desplazado hoy a Cumbres de Enmedio junto con el vicepresidente primero, José Manuel Zamora, y el diputado de Reto Demográfico, José Carlos Roda, ha señalado que “lo que estamos haciendo hoy aquí es de sentido común y de justicia. Se trata de acercar los servicios básicos a todos los ciudadanos, vivan donde vivan”. Esto, que puede parecer algo sencillo, ha añadido Toscano, “tiene una enorme importancia para quienes viven en municipios pequeños. Hasta ahora, había personas que tenían que recorrer kilómetros y trasladarse a otros municipios para hacer algo tan básico como sacar dinero o pagar un recibo. Y eso no es justo. La igualdad entre territorios empieza por poder hacer lo mismo, vivas donde vivas”.

Según el presidente de la Diputación, “hoy damos un paso más en ese compromiso de la Diputación con la igualdad entre municipios, tejiendo una red que une a la administración provincial, al sector privado y a los ayuntamientos para construir una provincia más conectada, más cohesionada y con más oportunidades. Es la prueba de evidente de que se pueda afrontar el reto demográfico y luchar contra la despoblación con hechos reales. Es lo que hacemos en la Diputación de Huelva. Y es lo que hace este Gobierno Provincial desde el primer día.”

Diversos alcaldes y concejales de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche han estado presentes en este acto, donde la alcaldesa de Cumbres de Enmedio, María Reyes Páez, ha mostrado su satisfacción por la instalación de este cajero automático que “va a permitir que los vecinos y vecinas de la localidad puedan sacar dinero aquí y no tengan que desplazarse a otros pueblos para hacerlo”.

El vicepresidente Global de NCR Atleos, Jimmy Tarazona, empresa que gestiona los cajeros, ha agradecido a la Diputación de Huelva y a los ayuntamientos “su predisposición por llevar un servicio financiero básico a los ciudadanos”. Tarazona ha asegurado que “es fundamental que las zonas rurales cuenten con este servicio para evitar desplazamientos y dinamizar la zona”, añadiendo que “la Diputación de Huelva ha sido pionera en este asunto, pues son muchas las diputaciones de España que se enfrentan a este problema y la de Huelva ha sido la primera en ofrecer una respuesta a sus habitantes”.

En los próximos días comenzarán a entrar en funcionamiento los 38 cajeros, repartidos por toda la provincia. Así, en el entorno de la Sierra se han colocado cinco en el término municipal de Almonaster la Real, en los núcleos de Calabazares, Cueva de la Mora, El Patrás, Las Veredas y Mina Concepción. En Aracena, otros cinco (Carboneras, Castañuelo, Jabuguillo, La Umbría y Valdezufre), mientras que en Aroche se ubica en Las Cefiñas y otro en Castaño del Robledo.

En Corteconcepción se ha instalado un cajero en Puerto Gil; otros dos en Cortegana, en La Corte y en San Telmo; así como en las poblaciones serranas de Cortelazor, La Nava, Linares de la Sierra, Los Marines, Puerto Moral, Valdelarco y el de Cumbres de Enmedio. De igual modo, también habrá cajeros en Los Romeros, en Jabugo; y en La Corte de Santa Ana (Santa Ana la Real).

Igualmente contarán con este servicio en La Monacilla, en Aljaraque; Costa Esuri e Isla Canela (Ayamonte); Pozo del Camino (Isla Cristina) y El Portil (Punta Umbría). Beas dispondrá de cajeros en Candón y Clarines; Calañas en Sotiel Coronada; El Cerro en Montes de San Benito; Puebla de Guzmán en Las Herrerías y Zalamea en El Villar. Completan este programa los cajeros de Campofrío, La Granada de Riotinto y Berrocal.