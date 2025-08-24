Fuego
Un incendio forestal siembra la alarma en Granada
El Infoca reforzo durante la noche el dispositivo desplegado por tierra ante la imposibilidad de activar medios aéreos
Personal del Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y de los Bomberos de Granada han conseguido estabilizar esta madrugada un incendio declarado en un paraje ubicado entre la capital y Cenes de la Vega que ha forzado el corte del tráfico en la zona. Según han informado el Infoca y Bomberos, el incendio ha comenzado pasadas las 21.00 horas de este sábado en un paraje forestal cercano a los túneles del Serrallo, en el entorno de un área conocida como Fuente de la Bicha ubicada entre Granada capital y Cenes de la Vega.
El fuego afecta a una ladera próxima al río Genil y cercana a un restaurante del municipio de Huétor Vega, local que ha sido desalojado, y las llamas han sido visibles desde diferentes puntos de Granada y el área metropolitana.
El Infoca ha reforzado durante la noche el dispositivo desplegado por tierra ante la imposibilidad de activar medios aéreos y a las 2:40 horas ha conseguido estabilizar el incendio.
