Un incendio forestal siembra la alarma en Granada

Personal del Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y de los Bomberos de Granada han conseguido estabilizar esta madrugada un incendio declarado en un paraje ubicado entre la capital y Cenes de la Vega que ha forzado el corte del tráfico en la zona. Según han informado el Infoca y Bomberos, el incendio ha comenzado pasadas las 21.00 horas de este sábado en un paraje forestal cercano a los túneles del Serrallo, en el entorno de un área conocida como Fuente de la Bicha ubicada entre Granada capital y Cenes de la Vega.

El fuego afecta a una ladera próxima al río Genil y cercana a un restaurante del municipio de Huétor Vega, local que ha sido desalojado, y las llamas han sido visibles desde diferentes puntos de Granada y el área metropolitana.

El Infoca ha reforzado durante la noche el dispositivo desplegado por tierra ante la imposibilidad de activar medios aéreos y a las 2:40 horas ha conseguido estabilizar el incendio.