Baño de masas de Juanma Moreno en Jaén: unos niños le jalean al grito de "presidente"

"Acabo de vivir un momento de los que no se olvidan. Al acabar la inauguración de un nuevo centro de salud en Jaén, he escuchado sus voces desde el colegio de al lado. Me han pedido que les fuera a saludar y tenía que acercarme. Son encantadores". Así describía Juanma Moreno la insólita situación vivida durante la inauguración en Jaén del centro de Salud La Alameda.

El presidente andaluz sigue manteniendo su tirón entre la gente en Andalucía, independientemente de la edad y el lugar que visite, aunque lo sucedido en Jaén no es habitual por la "edad" de las personas que le pedían que los saludara.

Andalucía encara el año que viene elecciones autonómicas y la campaña será dura, toda vez que el PSOE necesita recuperar terreno electoral en la región si Pedro Sánchez quiere mantener opciones de revalidar la Presidencia del Gobierno de España.

Las nuevas instalaciones del centro de salud inaugurado por Moreno, construidas en un terreno cedido por el Ayuntamiento y con financiación de fondos europeos, tienen una población de referencia de más de 11.000 personas del centro y sur de la capital y los municipios de La Guardia y Mancha Real. Una población que se extiende hasta los cerca de 190.000 habitantes en el caso de la Unidad de Salud Mental incluida junto a este centro.

Los vecinos de la zona tienen ya una infraestructura muy reclamada y Moreno se ha llevado un particular homenaje. Hoy, en Jaén, todos estaban contentos.