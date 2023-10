Juanma Moreno asistirá a la manifestación contra la amnistía en Barcelona

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estará el domingo en la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana en Barcelona bajo el lema «No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación». El también presidente del PP andaluz se suma así a otros líderes políticos como el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Vox, Santiago Abascal; o la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que confirmó su asistencia hace casi un mes, concretamente el 12 de septiembre. También acudirán, entre otros, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; y el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró ayer, antes de confirmarse la presencia del presidente de la Junta en Barcelona, que el Gobierno andaluz compartía «el sentir de los manifestantes».

Moreno estará desde el viernes en Cataluña, donde ese día recibirá un homenaje por parte de la numerosa comunidad andaluza residente en esa región y permanecerá allí hasta el domingo.

Los vínculos entre Andalucía y Cataluña son más estrechos que con cualquier comunidad autónoma desde hace décadas. A comienzos de los años setenta, en Cataluña vivían 840.000 personas nacidas en Andalucía. Con los hijos nacidos ya allí, el total llegó a superar ampliamente el millón cien mil personas. Actualmente, alrededor de 550.000 andaluces viven en Cataluña.

De hecho, la Junta cuenta con una sede en Cataluña –proyecto que visitó Moreno en marzo de este año – para «contribuir a favorecer sinergias y estrechar vínculos entre ambos territorios».

La manifestación del domingo está convocada por Societat Civil Catalana (SCC), entidad que ha reclamado a los asistentes que vayan «sin siglas» y «a título individual». Los promotores pretenden que sea un movimiento transversal, de todos los espectros políticos y unido por el rechazo a la posibilidad de amnistiar a los participantes en el proceso independentista catalán, tal y como exigen los partidos ERC y Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La concentración partirá a las 12:00 horas de este domingo del cruce entre la calle Provença y Paseo de Gràcia, y bajará hasta la Gran Via. Allí se habilitará un escenario desde donde intervendrá Francisco Vázquez, ex alcalde socialista de A Coruña, y la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes. El primer bloque de la manifestación está reservado a miembros de la sociedad civil, mientras que los políticos que hayan confirmado su asistencia estarán en un segundo bloque.

Hace 6 años, el 8 de octubre de 2017, y convocados por Sociedad Civil Catalana, un millón de personas se manifestaron en Barcelona en contra de la declaración unilateral de independencia que preparaba Carles Puigdemont, en ese momento presidente de la Generalitat. Entonces el manifiesto final lo leyó el actual Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el socialista Josep Borrell. Citando al presidente estadounidense John F. Kennedy cuando envió la Guardia Nacional para imponer las leyes contra la segregación racial a los Estados que no la querían aplicar, Borrell dijo que «ningún hombre, por poderoso que sea, ni ninguna multitud, ninguna multitud, por mucho que grite, está por encima de la Ley, porque el día que estén por encima de la Ley los jueces no podrán hacer su trabajo, nadie estará a salvo de la arbitrariedad del Gobierno y nadie podrá estar seguro de lo que le puede hacer su vecino».

La diferencia fundamental ahora es que el PSOE y el PSC, formación que ganó las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, ya no apoyan la manifestación porque están dispuestos a pactar una ley de amnistía con los partidos independentistas. El discurso socialista ha cambiado y salvo dirigentes históricos como el ex presidente del Gobierno Felipe González o el ex vicepresidente Alfonso Guerra, ahora todos siguen las tesis de Pedro Sánchez, que ayer mismo hablaba de «generosidad» para «superar el problema político en Cataluña». Incluso el PSOE ha rechazado una iniciativa que ha presentado el PP en el Senado condenando una hipotética ley de amnistía «porque nosotros estaremos para el diálogo».

El abandono del PSOE del denominado «bloque constitucionalista» en Cataluña tendrá repercusión en el número de asistentes a la protesta, por lo que Sociedad Civil Catalana ha pedido no comparar el acto del domingo con el que se desarrolló hace 6 años.

El PP andaluz ya se movilizó en el acto organizado por el partido en Madrid previo al debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Entonces acudieron unas 2.500 personas desde las ocho provincias andaluzas «para apoyar esa investidura y la igualdad de todos los españoles».