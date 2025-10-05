Juanma Moreno destaca a Fernández Vara como "un hombre con sentido de Estado"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este domingo el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, de quien ha destacado su "sentido de Estado".

"Muy tristes por el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, un hombre con sentido de Estado, entregado a su tierra y su gente, y comprometido con España", ha manifestado en una publicación en la red social X.

El presidente andaluz ha enviado "un fuerte abrazo a su familia y sus compañeros desde una tierra hermana de Extremadura como es Andalucía. Descanse en paz".

El expresidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha fallecido este domingo a los 66 años tras una larga lucha contra la enfermedad, según ha informado el PSOE de Extremadura.

Por su parte, l vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha asegurado este domingo que el socialismo está "conmocionado" por el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, un "referente" para el PSOE.

"El socialismo está conmocionado. Guillermo ha sido un referente para el PSOE por su autenticidad, por su inteligencia y por su bondad", ha escrito en su cuenta de la red social X.

Ha agregado que "se nos va un compañero que dedicó su vida a trabajar por Extremadura y por la justicia social".

"Hasta siempre, amigo", finaliza el mensaje de la también vicesecretaria general del PSOE.