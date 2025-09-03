La Junta autoriza a la Universidad de Granada a volver a verificar el grado de IA

La Junta ha autorizado a la Universidad de Granada (UGR) a volver a verificar los grados de inteligencia artificial (IA) y de Ingeniería Biomédica que rechazó la Agencia de Evaluación de la Calidad Científica y Universitaria (ACCUA) para que vuelvan a evaluarse este septiembre. La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha vuelto a autorizar el procedimiento para verificar los planes de estudio correspondientes a los grados de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Granada (UGR).

Se trata de la nueva programación académica, dos propuestas que fueron rechazadas previamente por la Agencia de Evaluación de la Calidad Científica y Universitaria (ACCUA) para su implantación en el curso 2025-2026. Este visto bueno emitido por la Consejería de Universidad permite activar el proceso de verificación a cargo de ACCUA y la posterior aprobación e impartición de los títulos el próximo año académico si finalmente se cumplen todos los requisitos establecidos.

A través de este informe preceptivo previo, la Junta ha evaluado la adecuación de esas dos enseñanzas a los objetivos y criterios fijados en la programación académica, así como su viabilidad académica y social. A juicio de la Junta, la propuesta de la UGR cumple con lo establecido en la normativa autonómica después de valorar la relación de los títulos con el tejido productivo andaluz, el principio de especialización de la universidad y complementariedad de la programación universitaria o la suficiencia de recursos de personal e infraestructuras.

También se ha tenido en cuenta otros parámetros como la solvencia y viabilidad económica o el calendario propuesto para el inicio de las enseñanzas. El grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial se ha diseñado para los campus de Melilla y Granada y el grado de Ingeniería Biomédica tiene carácter interuniversitario, por lo que se desarrollará conjuntamente con la Universidad de Jaén aunque coordinado desde la institución granadina.

Ambos grados fueron rechazados por ACCUA tanto en la evaluación inicial, como en el recurso posterior presentado por la Universidad de Granada, debido a carencias técnicas detectadas en los planes de estudio. Tras ello, la Junta ha reiterado a la UGR su voluntad de acompañarla en todo el proceso de verificación con el fin de garantizar la implantación efectiva de estas titulaciones en el próximo curso.

Una vez informada favorablemente la solicitud de la UGR, la Junta la comunicará a ACCUA, que será la encargada de evaluar el contenido de los planes de estudio para una fase de verificación en la que la decisión la tomará el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La Junta decidió en julio adelantar a este mes de septiembre el plazo para que las universidades pudieran volver a solicitar una nueva evaluación de los títulos con verificación negativa, en vez de hacerlo en el proceso ordinario que comenzará en enero de 2026. Ha adoptado esta medida para poder asegurar el inicio de estas enseñanzas con total garantía en el próximo año académico 2026-2027, anticipando el procedimiento y evitando demoras innecesarias, lo que facilita una planificación académica ordenada y eficaz.