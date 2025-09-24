Detenido un menor por el asesinato por encargo de un holandés en Fuengirola en 2024

La Policía Nacional ha detenido a seis personas en España, Países Bajos y Bélgica por su presunta implicación en el encargo y ejecución del asesinato de un ciudadano holandés en Fuengirola (Málaga), en diciembre de 2024, por un ajuste de cuentas.

Entre los detenidos se encuentra el autor material de los disparos, que era menor de edad en el momento de los hechos y que fue contratado en Holanda para llevar a cabo el crimen, ha informado este miércoles la Policía Nacional.

Además, se identificó a un séptimo implicado en los hechos, que murió abatido en un intercambio de disparos con la policía neerlandesa.

Los arrestados están imputados por delitos de asesinato, depósito de armas de guerra y pertenencia a organización criminal.

El crimen se produjo durante la madrugada del 7 de diciembre de 2024 en Fuengirola, cuando la víctima, de 25 años, fue asesinada en la puerta del club de cannabis en el que trabajaba, con múltiples disparos cometidos con un fusil de asalto.

La víctima estaba esa madrugada en el interior del establecimiento con otros dos colaboradores, mientras el autor de los disparos, vestido de negro y con la cara cubierta, esperaba en las inmediaciones.

Cuando salió el último cliente, el menor disparó en la puerta en varias ocasiones contra la víctima, arrojó el fusil bajo un vehículo cercano y huyó en una bicicleta.

Crimen organizado neerlandés

La Policía desconoce la motivación concreta, pero los indicios le han permitido relacionar los hechos con un posible ajuste de cuentas dentro del crimen organizado neerlandés.

El presunto autor material de los hechos, menor de edad y de nacionalidad belga, había sido contratado en Países Bajos para ejecutar el crimen en España. Tras los hechos, cambió su apariencia y huyó a Países Bajos junto a otro cómplice.

Uno de los implicados fue detenido sólo unos días después de los hechos tras un fuerte operativo desplegado en Torremolinos y otros dos huyeron de España hacia Francia y Países Bajos.

La cooperación con la policía neerlandesa y el establecimiento de un grupo de trabajo para localizar a todos los implicados permitió relacionar a uno de ellos con otro asesinato cometido en Ámsterdam semanas después.

En el operativo para detenerlo abrió fuego contra los agentes y fue abatido tras herir de gravedad a un policía y a una mujer ajena a los hechos.

El presunto organizador de ambos crímenes, de nacionalidad neerlandesa, fue arrestado en enero y está en prisión como instigador de los hechos.

Tres mujeres fueron detenidas en junio como colaboradoras en la logística, ya que trasladaron desde París el fusil utilizado en Fuengirola.

El menor belga autor de los disparos fue localizado y detenido en Gante en junio, en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega, y en julio fue entregado a España e ingresó en un centro de menores en régimen cerrado.

La investigación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Fuengirola con la participación de EUROJUST