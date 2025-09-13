Acceso

El tiempo en Andalucía este sábado 13 de septiembre

Aviso amarillo por calor en las campiñas de Sevilla y Cádiz

CÓRDOBA, 15/08/2025.- Una turista se protege del sol con un paraguas en el puente romano de Córdoba este viernes. El puente de agosto comienza con España inmersa en una larga ola de calor. EFE/ Salas
Calor en CórdobaSalasAgencia EFE
Andalucía tendrá este sábado cielos nubosos con nubes altas, brumas en el litoral mediterráneo y temperaturas significativamente altas en zonas de Sevilla y Cádiz, donde se activará aviso amarillo por calor de hasta 38 grados en las campiñas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, en el resto habrá pocos cambios en los termómetros, salvo un ascenso de las máximas en la vertiente mediterránea.

Los vientos soplarán de componente norte en el tercio occidental y flojos variables en el resto.

