La Feria del Queso Artesano de Teba (Málaga) abre la veda este sábado

La XXIV edición de la Feria del Queso Artesano se celebra este próximo fin de semana, 4 y 5 de octubre, en el municipio malagueño de Teba, una cita que se ha convertido en obligada para los amantes del queso artesanal. En ella participarán más de un centenar de queserías andaluzas, muchas de ellas con la marca Sabor a Málaga, y denominaciones de origen más relevantes de la Península Ibérica como Idiazábal, Manchego o Mahón de Menorca.

Los 55 puestos del mercado abrirán sus puertas el sábado desde las 10.00 hasta las 19.00 horas y el domingo desde las 10.00 hasta las 18.00 horas. Además de degustaciones y venta directa de quesos, los visitantes podrán disfrutar de productos típicos de la gastronomía local, como embutidos, miel, vinos y repostería.

La Feria del Queso es un evento donde se combinan patrimonio histórico, gastronomía y cultura, ofreciendo un variado programa de actividades. Los visitantes podrán participar en rutas para conocer el patrimonio de la zona, recorrer el pueblo en tren turístico, visitar los monumentos más emblemáticos, participar en catas, o asistir a talleres de elaboración de queso.

Igualmente, habrá un circuito organizado de visitas guiadas por los principales puntos de interés de Teba, incluyendo el Museo Histórico Municipal, el Castillo de la Estrella y la Iglesia de la Santa Cruz Real, con servicio de transporte público disponible.

Programa de actividades

La programación del sábado 4 de octubre recoge que, a las 11.00 horas, se dará a conocer al ganador del concurso al mejor queso artesano. Un jurado de reconocido prestigio en el ámbito de la gastronomía local y provincial será el encargado de seleccionar a los premiados.

Posteriormente, se realizará un taller de elaboración de queso fresco impartido por Marina Gámez y a mediodía se celebrará una cata de quesos tradicionales, dirigida a todos los públicos.

Por su parte, el domingo 5 de octubre, a partir de las 12.00 horas, tendrá lugar un nuevo taller de elaboración de queso, seguida de una cata guiada de cuatro variedades de quesos tradicionales andaluces. A partir de las 17.00 horas se entregará el premio a la quesería más votada en el concurso popular 'Elige tu quesería favorita'.

Por último, entre los vecinos del municipio se celebrará un concurso de repostería local que otorgará premios a los mejores postres que incluyan, al menos, una variedad de queso entre sus ingredientes.