Los organizadores de la Comic-Con trabajan ya en mejoras para 2026

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que la organización de la San Diego Comic-Con Málaga trabaja ya para mejorar de cara al año próximo, ya que esta primera edición "ha superado las previsiones" de los organizadores en cuanto a asistentes. Así, ha vuelto a asegurar que "el impacto sí ha sido bueno", aunque ha lamentado las colas.

En rueda prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado este miércoles en las Atarazanas de Sevilla, Moreno ha asegurado que "si mañana hiciéramos un referéndum en todos los que han participado en la Comic-Con, dirían que vuelva el año que viene" y ha apuntado que "ha habido problemas porque la primera edición siempre es la más compleja".

Ha dejado claro que la Junta no organiza la Comic-Con y ha indicado que ya se les ha dicho a los organizadores que "hay cosas que mejorar". Ha indicado que "según nos dicen, el error ha sido que ellos pensaban que, siendo la primera edición y fuera de San Diego, no iba a superar las 60.000 entradas. Y al final, con el espacio posible, se ha duplicado" esta cifra.

"Ha superado la previsión de la propia organización en algunas horas punta", ha señalado Moreno, quien ha incidido en que "ellos mismos están trabajando para el año que viene, no solo en ampliar espacios, que pueden incluso multiplicar el que hay en el Palacio de Congreso"; sino también "incluso trasladar algunos de esos espacios a la propia ciudad, de manera que cuente con más espacios y con mejor organización".

Así, aunque ha dicho que lamenta "que haya habido colas, que han sido algunas de ellas muy largas y, por tanto, incómodas, y eso no le gusta absolutamente a nadie, como cuando vas a cualquier centro de ocio", ha reiterado que "el impacto sí ha sido bueno".

Al respecto, ha indicado que la Junta colabora, al igual que el Ayuntamiento de la capital, y aporta 2.700.000 euros; "una cantidad reducida para el impacto de 50 millones de euros que ha tenido en la restauración, en la hostelería, en los taxistas, en los trabajadores".

A esto hay que sumar "la proyección de Málaga y de Andalucía, puesto que la Comic-Con San Diego, después de más de 60 años, es la primera vez que deja San Diego, Estados Unidos, como pasaron con los Latin Grammys, para venirse aquí a Andalucía, en este caso a Málaga. "Por tanto, ha sido positiva", ha concluido.