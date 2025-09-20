Investigan la agresión a un hombre de madrugada en una calle de Marbella

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras la agresión a un hombre de 61 años ocurrida la pasada madrugada en una calle de la localidad malagueña de Marbella por parte de varias personas, al parecer, para robarle. Aún no hay detenidos por este altercado.

Los hechos sucedieron sobre las 1,20 horas. Varios testigos llamaron a Emergencias 112 Andalucía alertando de que dos o tres personas habían agredido a un hombre supuestamente para robarle y que habían huido en un vehículo.

En ese momento se dio aviso a la Policía Nacional, a la Local y a emergencias sanitarias del 061, cuyos efectivos atendieron al hombre y lo trasladaron al centro de salud de Las Albarizas.