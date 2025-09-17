Sophie Festival 2025: Bicep y Overmono ponen el broche final a la electrónica en Málaga

El Sophie Festival 2025 bajó el telón este sábado 13 de septiembre tras tres meses de programación que transformaron Ogus Park en un epicentro global de la electrónica. Desde las 16:00 hasta las 2:00, miles de personas celebraron el cierre de la edición más ambiciosa del ciclo con Bicep y Overmono como protagonistas de una jornada que confirmó el lema del evento: “More than a club. Better than a festival.”

El público, diverso en edades y procedencias, fue ocupando el recinto poco a poco, con la calma del atardecer primero y la expectación creciente a medida que caía la noche. La cita prometía ser especial, pues no era un sábado más, era el cierre de tres meses intensos de Sophie Festival.

Bicep: cuando la música se ve

La oscuridad llegó y con ella el momento más esperado. Bicep desplegó su CHROMA AV/DJ, un espectáculo en el que el sonido se fundía con proyecciones visuales geométricas, estallidos cromáticos y texturas digitales que parecían palpitar al ritmo de los beats.

Bicep & CHROMA AV/DJ, Sophie

El público, absorto, oscilaba entre la euforia colectiva y la introspección, como si la sesión ofreciera una narrativa propia, hecha de crescendos electrónicos y descargas emocionales.

Overmono: sacudir y emocionar

Tras la intensidad audiovisual de Bicep, llegó el turno de Overmono, dúo británico que ya se ha ganado fama de reinventar el techno con ingredientes de breakbeat, bajos quebrados y destellos melódicos inesperados. Su actuación fue un contraste vibrante, mientras unas bases golpeaban con fuerza, otras capas sonoras abrían un respiro, generando un viaje lleno de giros y matices.

Público en el Sophie Festival Sophie Festival

En la pista, los cuerpos se movían sin tregua, con esa sensación de haber encontrado el set perfecto para perder la noción del tiempo.

Un legado más allá del verano

Cuando la madrugada avanzaba y las luces del recinto se apagaron cerca de las 2:00, quedó la sensación de haber vivido un día de electrónica en estado puro, donde la música y la experiencia sensorial se combinaron con éxito. El Sophie Festival 2025 cerró así su edición más ambiciosa, dejando a Málaga como un referente de la música electrónica internacional y un lugar donde la creatividad sonora y visual sigue creciendo.