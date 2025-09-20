Recreación Histórica de "La Duda": este municipio andaluz traslada hoy al siglo XVI

El municipio malagueño de Casarabonela se convierte este sábado, 20 de septiembre, en un poblado del siglo XVI con vecinos y figurantes ataviados a la antigua usanza recreando costumbres de la época. Se trata de la décima edición de la Recreación Histórica 'La Duda' de del municipio, promovida por el Área de Cultura y la Asociación Cultural Casarabonela Historia Viva, y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga.

La jornada arrancará a las 12 horas con el desfile inaugural, que dará paso a un variado programa de actividades para todos los públicos, entre las que destacan las exhibiciones de aves rapaces a las 13.30 horas y la degustación gratuita de la olla de habichuelas, que se servirá a las 14 horas, además de talleres familiares y actividades infantiles como la 'Búsqueda del tesoro 1560' y espectáculos de danza contemporánea y aérea con fuego.

A las 18.30 horas, el historiador Francisco Gómez Armada ofrecerá una conferencia sobre cómo era la villa en 1572 en el salón de actos del edificio Casacultura Francisco Castellano.

La cita culminará con la representación teatral 'La Duda' a las 21.00 horas, inspirada en los acontecimientos ocurridos a mediados del siglo XVI durante la primera visita del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición a tierras occidentales de Málaga. La trama gira en torno al escribano Andrés, enviado de confianza del inquisidor Martín de Coscojales, quien se mezcla entre los moriscos de la villa para conocerlos de primera mano. El argumento refleja las tensiones y alianzas entre distintos personajes de la época, mostrando un retrato más complejo y humano de esta comunidad.

La entrega de premios del concurso de vestimenta de época y el concierto del grupo Señor Mirinda pondrán el broche final a la décima edición de la recreación histórica.