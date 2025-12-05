Málaga recuerda a García Caparrós a la espera de conocer «qué pasó»

En recuerdo de uno de los «mártires» de la autonomía. El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, celebró en el discurso del Día de la Bandera, que la familia «por fin pueda acceder al expediente» de ese «crimen» del 4D. Málaga recordó a Manuel José García Caparrós, el sindicalista que murió de un disparo policial en una manifestación proautonomía el 4 de Diciembre de 1977, a la espera de conocer tras 48 años «qué pasó aquel día», ya que su familia está en pleno análisis de la documentación clasificada que le entregó el Congreso.

En la esquina donde murió García Caparrós se sucedieron, como otros años, varios actos –consecutivos pero separados– de partidos de izquierda y del Ayuntamiento, este último con representantes de todos los grupos menos Vox, junto a las hermanas del asesinado, Loli, Puri y Paqui, que protagonizan la lucha por su memoria.

Loli explicó que están empezando a analizar la documentación clasificada, aunque deberán recurrir a un abogado criminalista por la dificultad en ese trabajo, ya que son más de 2.000 folios y casi treinta cintas de audios, que además incluyen información del asesinato del estudiante Javier Fernández Quesada, el 12 de diciembre de ese año en La Laguna, Tenerife.

En esa documentación y audios hay muchas testificaciones, las declaraciones de su padre, del joven que cogió a su hermano, quizás las últimas palabras de García Caparrós de camino al hospital y otros testimonios para los que deben estar «preparadas». Aseguró que irán comunicando lo que se descubra, para «cerrar el círculo» tras casi cinco décadas y saber por fin «qué pasó aquel día». Los audios todavía no los han escuchado y la documentación escrita la han estado ojeando «un poco», pero son «muchísimas hojas, fotos y testificaciones» que ellas, señaló, no entienden. Además, se enfrentan a la dificultad emocional: «Tenemos que estar preparadas para todo lo que nos vamos a encontrar ahí, que es muy duro». Sobre el policía que supuestamente disparó, aseguraron que si está en los papeles «va a salir a la luz», aunque haya fallecido y «le pese a quien le pese».

Ahora, la lucha que mantienen es que sea considerado víctima de terrorismo, para lo que remitieron una carta al presidente, Pedro Sánchez, quien ya les ha respondido indicándoles que no es competente y que redirigía la petición al Ministerio del Interior, según explicó Puri.

La familia espera que les digan algo «en breve», para lo que ellas han remitido también otra nueva misiva al Ministerio.

En los actos de homenaje y ofrenda floral de este 4D junto a las hermanas estuvieron, en un espacio de treinta minutos pero en el mismo sitio, por orden: primero Podemos, después IU, a continuación el PSOE provincial y finalmente el acto institucional del Ayuntamiento, con representantes de todos los grupos menos Vox.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que acompañó a las hermanas junto a otros representantes del partido, defendió que García Caparrós fue una víctima del terrorismo, de la «violencia policial contra una persona inocente» que fue a manifestarse. Maíllo se mostró convencido de que, aunque ahora sólo sea la familia la que tiene el acceso a la documentación, se va a «abrir el camino» para que toda la sociedad conozca «la verdad».

El líder de IU señaló a las hermanas como «una referencia de la más alta nobleza del pueblo andaluz» en la reivindicación de la memoria de García Caparrós y como símbolo frente a unos tiempos «durísimos» con una «violencia institucionalizada».

El alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, relató el «drama» que supuso para la familia y para la ciudad aquella muerte, en un día que era de «reivindicación de la autonomía andaluza». De la Torre consideró que sería «duro y excesivo» calificar a la policía de entonces como «terrorista», ya que él entiende que lo que ocurrió es que «lógicamente no estaba profesionalmente preparada para gestionar una situación difícil como aquella mañana».