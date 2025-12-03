Los padres de la víctima de una violación grupal en Málaga: “Ha caído en una trampa”

Los padres de la joven de 18 años que ha denunciado una violación grupal en Málaga perpetrada presuntamente por tres varones de entre 18 y 19 años, han asegurado que su hija “ha caído en una trampa” orquestada por unos sospechosos a los que imputan un “modus operandi bien definido”.

Así lo han manifestado en una carta remitida a los medios, en la que destacan la actuación “excepcional” de la Policía Nacional, que ha permitido la detención de los tres jóvenes y su ingreso en prisión provisional por un delito de agresión sexual grupal, medida ratificada este martes por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Málaga.

“Nuestra hija ha caído en una trampa, una trampa montada por tres individuos, una trampa con un “modus operandi” bien definido”, según la misiva.

Los padres se han mostrado conscientes de que los investigados “van a intentar desacreditar la versión” de su hija e intentar probar que ella “estaba de acuerdo” y se han preguntado “¿como una chica de 18 años puede estar de acuerdo en realizar las fantasías sexuales o más bien pulsiones animales de tres individuos que al parecer, no es su primera actuación?”.

Además de valorar la actuación policial, también han subrayado el “comportamiento humano y profesional del personal del hospital que ha realizado los exámenes de la agredida.

“Solo queda la víctima, la víctima que queremos proteger. Se encuentra en un estado de depresión con secuelas muy importante a nivel psicológico. No puede hacer vida normal, tiene tratamiento médico y por supuesto psicológico”, han lamentado.

Han pedido que no se utilice la violación con “fines partidarios” y que esta agresión sirva al menos para que “no le pase igual a otras chicas”.

“Queremos estacar la valentía de nuestra hija por haber denunciado tales hechos, porque es un proceso muy difícil pero necesario. Vamos a ayudarla y apoyarla en todo lo que podamos, esperando que pueda volver a una vida normal lo antes posible. Al final queremos justicia para nuestra hija, que no ha hecho nada más que ser joven y encontrarse en un mal sitio y en un mal momento”, concluyen.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 3 de octubre, en un descampado utilizado como aparcamiento de vehículos, en las proximidades de una sala de baile en la capital malagueña, y este martes el juzgado instructor ha ratificado la medida acordada contra los investigados, según han informado a EFE fuentes judiciales.

Según la investigación, la víctima, natural de Almería y que estudiaba en Málaga, conoció a uno de los agresores en una discoteca y, en un momento de la noche, salió con él del local, tras lo que se sumaron -ya en la vía pública- otros dos varones amigos del anterior.

El grupo condujo a la víctima a un descampado, donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas.