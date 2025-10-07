De la Torre, tras el fin de los coches de caballos en Málaga: "Avanzamos en ir a una línea de una ciudad más del siglo XXI que del siglo XIX".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este martes tras quedar revocada este pasado lunes las licencias de los coches de caballos en Málaga capital que "avanzamos" en "ir a una línea de una ciudad más del siglo XXI que del siglo XIX".

Así lo ha señalado De la Torre, que cuestionado sobre en qué situación quedan los animales ha señalado que "es obvio que los propietarios ahora utilizan los animales de una manera distinta; algunos a lo mejor lo integra en alguno de los espacios que hay de hípica en torno a la ciudad, o de equitación, como queramos llamarle, o el uso personal que quieran", pero "no es lo mismo que estar trabajando el animal, permítame esa expresión, a pleno sol, o, por lo menos, un buen rato al sol, en horarios amplios, también la persona que lo lleva".

Ha insistido en que "la imagen en la ciudad de esos animales trabajando así ha provocado un cierto rechazo por parte de la población local y también la de fuera". Por tanto, con la medida, "avanzamos" en "ir a una línea de una ciudad más del siglo XXI que del siglo XIX", ha sostenido.

Ha valorado el "adelantar en el tiempo la licencia que era de 2035 a 2025, se han negociado los precios": "Creo que es una decisión acertada y que ha recibido mucho apoyo de la población malagueña", ha destacado.

Cuestionado por cómo se va a garantizar que esos animales puedan seguir viviendo después de lo expresado por los propietarios, donde algunos apuntan a que no podrían mantenerlos y hay una posibilidad de sacrificio, De la Torre ha asegurado que "siempre hay un mercado de animales".

"Me parece que ese mercado de animales, de gente interesada en comprar un caballo y utilizarlo desde el punto de vista del deporte de equitación, de una manera distinta, que no es trabajo para animal igual, o cosa parecida, es una alternativa desde el punto de vista del mercado, más interesante que llevarlo al sacrificio para carne", añadiendo que "estoy seguro que se irán por esa línea".

Sobre si habría posibilidad de ampliar el periodo que pueden estar en caballerizas de Teatinos, ha asegurado que "siempre hay alternativas mientras se encuentra un comprador", pero ha señalado, "y no quiero criticarles a ellos", que "han tenido meses para irlo buscando; esto no es una solución que ha surgido en un día, venimos meses, por no decir casi años, hablando y negociando, por lo tanto, si buscan una perspectiva normal, civilizada, de destino a los animales, comprenderán ustedes que no debe ser ningún problema", ha concluido.