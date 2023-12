Más de 10.000 personas vuelven a reclamar la autonomía andaluza ante "el riesgo de una España a dos velocidades"

Con el nuevo encaje asimétrico de las autonomías tras la amnistía se vienen recuperando como espejo los momentos de la Transición que desembocaron en la democracia presente. Uno de los pasajes más determinantes fue el del 4 de Diciembre de 1977. Hubo manifestaciones en Andalucía, Barcelona y Madrid a favor de la autonomía. En el caso andaluz, la salida masiva de ciudadanos a las calles «obligó» al referéndum del 28 de febrero de 1980.

Cuatro décadas después, previa petición del andalucista Rojas- Marcos al presidente Moreno, se celebra oficialmente el Día de la Bandera el 4-D, este año con un significado reivindicativo de nuevo y con una previa el 3 de diciembre en la que la sociedad civil a través del Foro Economía y Sociedad ha vuelto a salir a la calle contra el trato desigual entre regiones, puesto en evidencia con los últimos pactos entre Waterloo y Moncloa.

Más de 10.000 personas, según los convocantes, se reunieron en la Plaza de Cuba de Sevilla para reclamar la "igualdad entre los españoles". Entre los asistentes hubo numerosas caras conocidas, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien se sumó a la concentración "porque lo que está ocurriendo en nuestro país no sólo agrava la situación de calidad institucional en nuestro país, rompe esa separación de poderes y vulnera derechos fundamentales de nuestra democracia, sino que también está generando una desigualdad entre territorios y por tanto, entre españoles. Hoy, víspera del 4D, quería estar aquí para reclamar, como ya se hizo hace 46 años en un día mítico e histórico para Andalucía, la igualdad entre los españoles. Sánchez y Puigdemont nos llevan de nuevo a un agravio territorial. Desde Andalucía voy a defender siempre la igualdad entre los españoles y los andaluces. Le guste o no al señor Sánchez, vamos a estar en la calle defendiendo este principio".

En acto, conducido por la periodista Inmaculada García, se recordó aquella manifestación del 4 de diciembre de 1977 en el que que más de millón y medio de personas salieron a las calles para reclamar un Estatuto de Autonomía para Andalucía. Aquel día se demostró que la reivindicación autonomista no era solo una cuestión de políticos, sino que, sobre todo, era un asunto ciudadano.

Más de 40 años después, y tras el pacto de investidura de Sánchez con los independentistas catalanes, los andaluces vuelven a salir a la calle convocados por el Foro Economía y Sociedad para gritar alto que ellos no pueden ser menos, Mariló Agua Zambrana, miembro de este foto, cerró el acto con la lectura de un manifiesto en defensa de todos los andaluces. que ha conseguido numerosas adhesiones. "Andalucía necesita una sociedad civil fuerte". En el mismo se reivindica que Andalucía no quiere ser más pero tampoco menos que nadie. "Ese fue el grito que se proclamó el 4D. Hoy 46 años después esa reivindicación recupera toda su vigencia como consecuencia de los pactos. El riesgo de una España con dos velocidades. con territorios de primera y de segunda, es hoy tan cierto como lo era en 1977. Un riesgo ante el que Andalucía no puede permanecer callada", concluyó Zambrano.

En el acto también participaron miembros de la sociedad civil, como el cantante de Cantores de Hispalis, Juan Luis Carretero, que recordó que "progresista no es cargarse la Constitución pasando por encima de la justicia". También intervino en el acto Paquita Marín, presidenta de la Casa de Andalucía en Barcelona, quien pidió no confundir "catalán con independentista"; así como el futbolista Salva Ballesta, para animar a "defender al equipo de todos: España".