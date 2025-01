Montero se estrena como candidata abogando por "más autogobierno" para Andalucía

Una hora de reloj duró la primera comparecencia pública ante la militancia y los medios de la nueva secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero. La vicepresidenta del Gobierno se abrió paso entre abrazos hasta llegar al patio central de la sede de la calle San Vicente, abarrotado para la ocasión con más cargos socialistas que periodistas. Montero llegó junto a Juan Espadas. En la entrada estaba también Amparo Rubiales. "Muy contenta", señalaba la candidata a la Junta de Andalucía. En la amalgama de "seres y estares", Montero se fundió en un abrazo con el candidato frustrado por falta de avales, Luis Ángel Hierro: "El profesor, el profesor", repetía la ungida por el dedo de Pedro Sánchez. En los primeros puestos, siempre bien colocados, marca de la casa, estaban Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Mario Jiménez.

Pedro Sánchez ha completado la estrategia de colocar un ministro o ex ministro en los territorios claves. Montero "se vistió" de Illa. Sobre el autogobierno, reivindicó el Estatuto para Andalucía. "Andalucía hizo un esfuerzo por dotarse con el estatuto con más potencialidad de España, porque no se recurrieron los artículos como pasó en otras CC AA. Díganme qué iniciativa ha puesto en marcha Moreno para desarrollar esos artículos del Estatuto", criticó. "Frente a las aspiraciones de autogobierno de otros territorios, Moreno se ha dedicado a desmontar y no trasladar iniciativas para hacerlo posible aquí. Andalucía quiso tener las mismas competencias que otras CC AA con fuerte vocación de autogobierno. Esto no es envolvernos en la bandera. Esto no va de discurso, va de iniciativas para desarrollar el Estatuto. No ha habido una propuesta para un avance. El PSOE-A desarrollará una batería de propuestas para desarrollar el Estatuto para acercar los gobiernos al lugar donde vive la gente", defendió Montero.

Montero compareció con un cartel que rezaba "Andalucía Gana". La primera consigna de la líder in pectore es levantar el ánimo a la tropa tras seis años de travesía por el desierto de la oposición en Andalucía después de más de 36 años de gobiernos ininterrumpidos en la Junta. Montero arrancó hablado de “una democracia libre, sana” para resaltar la labor de los medios. Pasó al agradecimiento a Espadas: "Compañero leal, honesto, que ha conducido a esta organización, a esta familia, en un momento extraordinariamente duro tras la pérdida del Gobierno de la Junta y lo que supuso para el partido". También dio "las gracias a la militancia socialista".

Montero habló de inaugurar una nueva etapa. "El cariño ha sido un estímulo, una motivación. Este proyecto es colectivo o no lo será", dijo. Agradeció también "al militante Luis Ángel Hierro". La nueva secretaria general por aclamación reivindicó "un partido unido, fuerte, cohesionado", que "se pone las pilas para el objetivo de ganar las próximas elecciones generales...". A Montero le traicionó el subconsciente y corrigió: "Elecciones regionales a la Junta de Andalucía. Posteriormente vendrán las municipales que son la base del encuentro de nuestro partido y luego las generales. El objetivo más importante ocurrirá cuando el presidente de la Junta decida convocar pero se va a encontrar un partido preparado, esperanzado, con el objetivo de transformar la realidad, alcanzar cotas de bienestar y preservar los servicios públicos", señaló.

"El PSOE-A inicia una nueva etapa en la que vamos a poner todo el talento que tenemos como organización. Ese significa abrirnos, tener mayor presencia en los territorios y los lugares, estar en la vida de la gente y sobre todo a invitar a que toda persona que tenga una idea progresista participe de este proyecto socialista necesariamente colectivo", defendió Montero.

"Vamos a reunirnos con agentes sociales, sindicatos, empresas, cultura, universidades, con la sociedad civil en su conjunto. Queremos ser anhelo de ese anhelo. No queremos unos servicios públicos cada vez más debilitados. No podemos conformarnos con perder el tren de la creación de empleo", dijo. “No nos vamos a conformar con estar a la cola de todos los indicadores económicos”, reivindicó.

La vicepresidenta del Gobierno criticó a Moreno por hacer de "la confrontación su único proyecto". "Sólo intentan tapar los logros del gobierno de España, ayuntamientos y diputaciones socialistas", señaló. "Queremos una Andalucía que deje esa actitud quejumbrosa. Andalucía se levantó para reivindicarse a sí misma y llevar a cabo la máxima capacidad de autogobierno. Queremos que en esta nueva etapa el PSOE-A implique algo más que una sacudida del tablero político", añadió. Montero habló de "mejorar el autogobierno en una España plural y diversa" y ver "qué aportar en una España más competitiva" para "blindar lo público. Somos defensores de lo público". "Debemos conquistar nuevos derechos y libertades. Queremos activar este músculo colectivo, poner en marcha todas las fibras del PSOE-A para canalizar toda la energía de un proyecto ganador que produzca los cambios imprescindibles".

En este proyecto no sobra nadie. Es un partido de militantes. Cada militante es imprescindible e insustituible", señaló. Montero se definió como "orgullosa del PSOE-A. Venimos a ganar y vamos a ganar. En esa tarea nos vamos a volcar. A esa tarea invitamos al conjunto de la sociedad andaluza. Cada hombre y mujer que piense que tenemos nuevos horizontes que conquistar, aquí está el PSOE-A con sus puertas abiertas de par en par". "Vamos a ganar, venimos a ganar y puedo asegurar que ganaremos", indicó.

Respecto a los planes en el grupo parlamentario, Montero señaló que "vamos a respetar los procesos congresuales. Hasta entonces seguirán los actuales. Después se elegirá la ejecutiva y sus responsabilidades". Sobre su antecesor dijo que "por supuesto Espadas tiene un papel que jugar en esta nueva etapa como todos los militantes y aquellos con la experiencia y el conocimiento. Él elegirá su papel. Es portavoz en el Senado. Cuanto más andaluces ocupen posiciones en ámbitos nacionales, mejor. En este momento, invitamos a todos a sentirse parte activa de este proyecto".

Acerca de las críticas por los cargos que acumula, Montero defendió: "Cuando yo doy el paso sale en tromba el Gobierno andaluz, incluso antes de la elección, a desprestigiar el proyecto y la capacidad de compatibilizar como el PP ha hecho toda su vida. Al PP-A y a Moreno les ha preocupado mucho el movimiento de este partido, no sólo porque yo sea la secretaria general sino porque se afronta con espíritu de victoria las próximas elecciones autonómicas. El PP es el que más conoce que cuando el PSOE está unido, fuerte y cohesionado es imbatible. Lo sabe Moreno y le tiene mucho miedo no a mí sino al PSOE. Porque este partido tiene un gen ganador, es un partido de gobierno", reivindicó. "El señor Arenas compatibilizó la vicepresidencia del Gobierno, el Ministerio de Trabajo y la Presidencia del PP-A y nadie lo cuestionó. Me siento perfectamente capacitada. Para mí son elementos complementarios. Necesitamos andaluces en las instituciones generales, en las empresas, en todas las esferas de la política nacional", dijo. "Cuando alguien conoce Andalucía como la palma de su mano vela también por el interés de su tierra. Son cosas complementarias no incompatibles con buenos equipos de trabajo. Siempre me he rodeado de hombres y mujeres con talento", aseguró.

"Hay que remar en la misma dirección. No puede ser que en vez de multiplicarse los proyectos que trae el gobierno de España, lejos de que sea elemento de orgullo se convierte en pugna y confrontación. Es algo que tenemos que corregir", criticó del Gobierno andaluz. "Andalucía necesita crecer a mayor velocidad o se quedará rezagada. Somos la CC AA con la menor renta per cápita del país. Somos la CC AA que necesita mayor creación de empleo y España tiene récord en afiliación. Tenemos que intensificar ese ritmo, sumando las competencias de cada uno", abogó la líder del PSOE-A.

Montero se refirió al pacto con Vox en el Ayuntamiento por parte del PP, que "responsabiliza al PSOE. Si aplicamos el mismo criterio, ¿quién es responsable de los pactos nacionales? Ni un paso atrás en igualdad", defendió.

Sobre el nombramiento de su número 2, señaló que va "a hablar con todos. Todo el mundo va a ser escuchado y cuando recoja todas las sensibilidades, conformaremos el equipo. No es tan importante quién sino que toda la organización se sienta parte activa. Paso a paso". "Será una ejecutiva de la dimensión que permita aprovechar todo el potencial. Vamos a hablar mucho de los ciudadanos de Andalucía, poco tiempo vamos a dedicar al debate interno. Este partido se rearma para dar respuesta a los problemas de la sanidad, la vivienda, la educación, la reindunstrialización y las posibilidades de empleo para las personas más jóvenes".

"Hace seis años que el PSOE salió de San Telmo, no tres décadas. El PSOE evoluciona en paralelo a la sociedad andaluza", señaló también. "Moreno no es moderado, es educado. La moderación se mide por las políticas y Moreno practica el desmantelamiento de la sanidad pública y privatización, privatización de la educación, aparición de universidades privadas que permiten que los hijos de los que tienen recursos estudien lo que quieren y los buenos estudiantes de los trabajadores se queden a las puertas para estudiar por ejemplo Medicina", criticó. "Es un gobierno nítidamente de derechas. Diez de los 15 barrios más pobres de España están en Andalucía, la desigualdad no se está reduciendo al ritmo del conjunto de España. Las políticas del gobierno de España tienen una mayor repercusión en esta comunidad", aseveró.

La también ministra de Hacienda cuestionó qué ha hecho la Junta con los "53.800 millones más del Gobierno de España. ¿Qué han hecho con este dinero?". "La gestión de Moreno no tiene un efecto de un blindaje de los servicios públicos con más recursos. No ha lucido nada el esfuerzo del Gobierno de España respecto a Andalucía. Y Moreno tendrá que rendir cuentas, no se trata de ser lastimero sólo. Nunca jamás tuvo Andalucía más recursos y escuchan al Gobierno andaluz y pensarían lo contrario".