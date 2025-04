Montero, segunda autoridad en el palco por delante de Juanma Moreno

La vicepresidente primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ocupó el lugar en el palco que le hubiera correspondido a Pedro Sánchez y relegó a Juanma Moreno, que no estuvo sentado junto al rey.

El año pasado, en la final de Copa que enfrentí al Athletic y al Mallorca, el portavoz de la Junta entonces, Ramón Fernández-Pacheco, criticó la actitud del Gobierno por situar a Montero "por delante del presidente elegido por todos los andaluces" y aseguró que era un "fraude de ley" porque "el Tribunal Constitucional ya había dejado claro en 1986 que en los territorios de las comunidades autónomas, los presidentes autonómicos están por delante de todos los ministros, sean o no vicepresidentes".

El Gobierno alegó entonces que la posición de Montero como segunda autoridad del Estado tras Felipe VI, "cumple estrictamente lo que marca la norma y lo organiza la Casa Real". En 2025 se repite la misma situación, que criticaron duramente desde el Ejecutivo autonómico.

"Esto nunca ha pasado porque no es legal, porque sólo con causa justificada y excepcional, el presidente del Gobierno podría hacer eso. Y si Sánchez no viene a la final de la Copa del Rey, cuya fecha se conoce desde hace meses, es porque no quiere venir, porque le da miedo recibir abucheos y porque no respeta a la Corona. Además de tramposo, es cobarde", dijo Fernández-Pacheco.

Durante la final entre el Barcelona y el Real Madrid se ha repetido la situación, aunque en este caso desde la Junta de Andalucía no se querido insistir en la polémica. En el descanso, María Jesús Montero, que también había formado parte de la delegación española que había asistido al entierro del Papa Francisco, fue entrevistada en Televisión Española.