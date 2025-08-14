Última hora de los incendios en España, en directo: focos activos en León, Galicia, Extremadura, Zamora...

España vive una de las peores olas de incendios forestales de los últimos años, con más de 57.000 hectáreas arrasadas en apenas unos días, según datos del sistema europeo Copernicus. Galicia, León, Zamora, Extremadura y la Comunidad Valenciana concentran los focos más preocupantes. La tragedia se agrava con la muerte de un tercer voluntario, un joven de 36 años que luchaba contra las llamas en Molezuelas (León). Miles de vecinos han sido evacuados o confinados, varias carreteras y líneas ferroviarias permanecen cortadas y el humo cubre extensas zonas del país.

Últimas noticias de los incendios activos en España