Alerta
Última hora de los incendios en España, en directo: focos activos en León, Galicia, Extremadura, Zamora...
Miles de vecinos han sido evacuados o confinados, varias carreteras y líneas ferroviarias permanecen cortadas y el humo cubre extensas zonas del país
España vive una de las peores olas de incendios forestales de los últimos años, con más de 57.000 hectáreas arrasadas en apenas unos días, según datos del sistema europeo Copernicus. Galicia, León, Zamora, Extremadura y la Comunidad Valenciana concentran los focos más preocupantes. La tragedia se agrava con la muerte de un tercer voluntario, un joven de 36 años que luchaba contra las llamas en Molezuelas (León). Miles de vecinos han sido evacuados o confinados, varias carreteras y líneas ferroviarias permanecen cortadas y el humo cubre extensas zonas del país.
Últimas noticias de los incendios activos en España
Abel Bautista advierte que "no se descartan más evacuaciones" tras cumplirse "los peores pronósticos"
Abel Bautista, consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, confirmó que se han materializado "los peores pronósticos" durante la noche en la región, aunque destacó que las actuales condiciones climáticas podrían brindar "una oportunidad" para estabilizar la situación. Tras la evacuación preventiva de Cabezabellosa y el confinamiento decretado en Oliva de Plasencia, el responsable extremeño afirmó que el gobierno autonómico priorizará "evitar nuevos desplazamientos", pero enfatizó que "no se descarta ninguna medida" ante la evolución de los incidentes.
Evacuaciones y cortes de vías
Miles de vecinos han tenido que abandonar sus casas o permanecer confinados. Varias carreteras y líneas de tren, como la conexión Madrid-Galicia, han resultado afectadas por el avance de las llamas y el humo.
Más de 57.000 hectáreas arrasadas
Los incendios han destruido en los últimos días una superficie equivalente a ocho veces la ciudad de Madrid, con focos muy activos en Galicia, Zamora, Extremadura y la Comunitat Valenciana.
