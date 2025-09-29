Moreno convocará las elecciones andaluzas "en torno a la primavera, semanas antes, semanas después"

Siguen las cábalas sobre la convocatoria electoral andaluza. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha arrojado un poco de más luz sobre este asunto, señalando que convocará los comicios "en torno a la primavera, semanas antes, semanas después". Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero, donde ha remarcado que su objetivo ha sido siempre agotar la legislatura porque "quedan cosas por hacer" y su problema es que le "falta tiempo".

El presidente de la Junta ha reiterado que no contempla una adelanto de las elecciones andaluzas, que tocan en junio de 2026 y lo máximo que se podría alargar el plazo para celebrarlas sería el último domingo de ese mes. Ha señalado que su objetivo es acabar la legislatura puesto que tiene una mayoría suficiente para seguir sacando adelante compromisos y determinadas leyes.

No obstante, ha vuelto a precisar que si el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, decide convocar las elecciones generales en los primeros meses de 2026, algo que ve "altamente improbable", entonces él adelantaría los comicios andaluces porque no tendría "ningún sentido" convocar a los andaluces a dos procesos electorales en un espacio de tiempo tan corto, por ejemplo en marzo o abril y luego en junio. A la pregunta de si la fecha de las elecciones andaluzas la va a "decidir Sánchez", ha indicado que si el presidente del Gobierno adelanta las elecciones generales a los primeros meses de 2026, "no tiene sentido" que a los pocos meses se celebren unos comicios andaluces en solitario, con la inversión tan importante que supone montar un dispositivo electoral.

Tras indicar que Andalucía contará en 2026 con unos nuevos presupuestos, se ha referido también a la nueva Ley de Vivienda de Andalucía que su Gobierno ha remitido al Parlamento, donde tendrá que ser aprobada de manera definitiva, y que es "clave" para intentar resolver el problema del acceso a una vivienda.