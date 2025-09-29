Desarticulado en Huelva un grupo criminal dedicado al robo de armas en fincas

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, dos de ellas ya han ingresado en prisión, tras desarticular un grupo criminal dedicado al robo de armas largas en fincas rurales de la provincia de Huelva. El grupo criminal estaba asentado en dos barrios de la capital onubense y con ello se han esclarecido nueve delitos de robo con fuerza. Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la Operación Aureo 22-Redondel, se ha desarrollado para el esclarecimiento de numerosos robos perpetrados en fincas rurales de Isla Cristina, Cartaya, Gibraleón, Villalba del Alcor, San Bartolomé de la Torre, Moguer, Palos de la Frontera, El Almendro y Lepe.

Así, se tenía conocimiento de la sustracción de 15 escopetas de caza, seis rifles, una carabina, además de munición de diferente calibre y miras telescópicas, generando "una gran alarma social" en las poblaciones afectadas, aunque también sustraían joyas, dinero en efectivo y herramientas de alto valor económico. Tras investigaciones se pudo saber que dicho grupo, disponía de un gran aparato logístico, cambiando el vehículo con el que perpetraban los robos hasta en nueve ocasiones en un periodo de cuatro meses para tratar de dificultar a los investigadores el seguimiento de los mismos. También utilizaban a terceras personas, a quienes ponían como titulares de dichos vehículos, para tratar de desvincularse de los hechos.

Por todo ello, en la mañana del 25 de septiembre, autorizados por la Autoridad Judicial competente, fueron practicados tres registros en domicilios de la ciudad de Huelva, donde se incautaron diferentes cantidades de efectivo, munición, joyas, herramientas de alto valor, así como diversa ropa usada en los robos, y teléfonos móviles utilizados por la organización procediéndose a la detención de cuatro personas. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado que entiende la causa, siendo decretado el ingreso en prisión de dos de ellos. Las investigaciones continúan, no descartando que se lleven a cabo más detenciones.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Huelva, contando con el apoyo en el desarrollo de los registros de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de las Comandancias de Huelva y de Sevilla.