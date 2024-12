Pescadores andaluces plantean que España no aplique el acuerdo europeo sobre el sector

Pescadores andaluces plantean que España no aplique las medidas del reciente acuerdo pesquero europeo sobre el sector y que copie la actitud de Italia de mantener el mismo número de días en los que poder faenar, asumiendo el riesgo de posibles sanciones. La presidenta de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de la provincia de Málaga y vicepresidenta del Mediterráneo en la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE), Mari Carmen Navas, así lo ha asegurado a EFE: "Abogamos por que no se apliquen".

"Que haga el Gobierno lo que ha hecho Italia, que su Gobierno ha dicho ya públicamente que no van a implantar medidas, que se van a quedar con los mismos días que tenían este año y que si hay sanción por parte de Europa al país, asumirá los riesgos", ha manifestado. Ha dicho que esto podría plantearse por representantes del sector este lunes en una reunión a la que han sido convocados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para tratar de las medidas que debe aplicar el arrastre al objeto de evitar los recortes aprobados por la Unión Europea.

Ella acude como parte de la representación de la federación andaluza y ha señalado que la opción de la no aplicación podría trasladarse por representantes de varias zonas del país dado que, aunque no se obligue a los pescadores a acometer adaptaciones, "si no lo haces, tampoco tienes días de trabajo". En este sentido, ha advertido de que la flota está pensando incluso en entregar el 2 de enero la documentación de los barcos en Capitanía "y que pase lo que tenga que pasar".

"Eso es la paralización de la flota. De todas maneras estamos a la espera de lo que digan en esa reunión, una vez que tengamos clarificados todos los puntos, cada puerto convocará a su sector, se lo comunicará y será una decisión que tengan que tomar ellos, pero en el puerto de Caleta (de Vélez) ya están planteando esa posibilidad", según Navas, que es patrona mayor de la cofradía de ese puerto. Ha explicado que el documento que se aprobó en Europa "era un poco lioso" y que aguardará a que se explique cómo se va a aplicar.

Sobre la exigencia europea de poder faenar más días a cambio de mallas más grandes en las redes de los barcos, ha considerado que implicaría perder el 40 o 50 % de capturas y se ha preguntado: "¿para qué queremos cien días trabajando pescando la mitad de producto?". Ha indicado que quieren que se aclare qué ayudas podrían obtener los pescadores si ponen en marcha las medidas acordadas y ha subrayado la incertidumbre de acometer inversiones sin saber el número de días en los que podrían trabajar.

Sobre los costes de adaptar los barcos a lo exigido, los ha cifrado en el caso de las denominadas 'puertas voladoras' entre 55.000 y 60.000 euros, mientras que cambiar los copos o sacos de red por una nueva malla de 45 o 50 milímetros supondría unos 8.000 o 9.000 euros por embarcación. Aunque ha precisado que en su puerto, el de Caleta, la mayoría tienen ya esas puertas, inversión que efectuaron porque también supone ahorro de combustible y menos emisiones de CO2, ha reclamado que haya ayudas, como mínimo del 50 %, para quienes las quieran poner.

Respecto a la implantación de mallas más grandes, Navas ha advertido de que no es solo que se escapen las especies más pequeñas, sino que "hay especies de talla comercial como la gamba, el calamarito, el chopito o el salmonete que también se irían por esa malla". Ha destacado que el puerto de Caleta ha igualado en captura de gambas al de Punta Umbría (Huelva) y lo ha relacionado con la reducción de días de pesca de más del 40 %, cuyos resultados se están viendo.

También ha recordado que hay otras zonas bañadas por el Mediterráneo que no tienen ningún tipo de restricciones y que se benefician de las que se establecen para España, Francia e Italia, ya que "los mercados son libres" y en territorio español "entra producto de todos los países". Ha detallado que cuando se habla de sobrepesca, hay que considerar factores que influyen en la escasez de algunas especies como la contaminación, el cambio climático, las prospecciones petrolíferas, el tráfico marítimo, la pesca recreativa, especies invasoras o especies como el atún, que al estar en un programa de recuperación se produce una "masificación" de ejemplares, que comen mucho pescado. Y ha señalado con las nuevas restricciones quizás haya quien opte directamente por desguazar el barco.