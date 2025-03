El PP-A ve a Montero "desesperada" tras "decir lo que los jueces hacen bien o mal por robar unos votos a sus rivales de la izquierda"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, defiende la “estabilidad” como un valor fundamental para garantizar el bienestar de los andaluces. “Esta es la esencia de nuestro proyecto y así lo hemos desarrollado en la Interparlamentaria celebrada este fin de semana en Sevilla”, ha resaltado.

Así, Repullo ha explicado que “en el Partido Popular de Andalucía ponemos el corazón en la política social. Nos preocupamos por las familias, por las personas mayores, por los verdaderos retos de nuestro tiempo”. “Lo hemos demostrado con hechos -incide-, como con las guarderías gratuitas para las niñas y los niños de 2 años que, por primera vez en Andalucía, van a permitir que miles de padres y madres concilien su vida laboral y familiar sin que la educación de sus hijos suponga un impedimento económico”.

“Gobernar es eso: resolver, mejorar la vida de la gente y hacerlo con sensibilidad y responsabilidad”, ha reivindicado el secretario general de los populares andaluces. “En cambio, María Jesús Montero ha venido este fin de semana a Andalucía a hacer lo que mejor sabe: el discurso del miedo y del enfrentamiento”, ha señalado.

En su opinión, Montero “ha venido a señalar y a crispar, porque el PSOE aquí ya no tiene otra cosa que ofrecer”. Sin embargo, ha advertido que “el PSOE tiene que tener claras dos cosas: “Que todos tenemos la obligación de defender a cualquier mujer que sufra cualquier tipo de agresión, con todos los medios que tengamos a nuestro alcance”. “Tenemos que estar siempre a su lado siempre”, ha subrayado al tiempo que ha alertado de que “no pueden utilizar a las víctimas para su campaña de desprestigio al poder judicial”.

Según Repullo, “ambas cuestiones son perfectamente compatibles. Lo que no es coherente es lo que hace el PSOE, que por un lado en sus discursos dicen que defienden a las víctimas y por otro está lo que hacen, que es lo importante. Y cuando gobiernan lo que hacen es aprobar una Ley como la del Sí es Sí de la que se han beneficiado a agresores sexuales, violadores y pederastas con rebajas de penas y excarcelaciones. Sabemos que, al menos,

1.460 condenados por agresión sexual se habrían beneficiado de la ley del Sí es Sí”. Por cierto, ese registro de datos solo llega hasta marzo de 2023 porque ha dejado de actualizarse. Una nueva muestra de su falta de transparencia del Gobierno de Sánchez.

Desesperación socialista ante la estabilidad, la seguridad y el progreso del PP en Andalucía

Para el secretario general del PP de Andalucía, “que tenga que venir Montero a decir lo que los jueces hacen bien o hacen mal sólo por robarle unos votos a sus rivales de la izquierda. Eso dice mucho de su desesperación política. ¿Y todo por qué? Porque están desesperados”.

Desde su punto de vista, en el PSOE están “desesperados” porque “ven que Andalucía ha cambiado; que es un oasis de estabilidad y un modelo a exportar. Que los andaluces han dicho basta a una etapa de parálisis socialista en Andalucía; que aquí gobierna un Partido Popular que ha traído estabilidad, seguridad y progreso, unido al esfuerzo de todos por lograr el mejor futuro para esta tierra”.

Esa es la gran diferencia: “Mientras ellos intentan reescribir la historia y tapar su corrupción, nosotros estamos industrializando Andalucía con más de 25.000 millones de euros movilizados ya en inversiones; estamos creando empleo de calidad y batiendo récords históricos de ocupación con más de 3,5 millones de andaluces trabajando”. Además, ha destacado que la inversión extranjera ha sido 22 puntos superior a la media nacional, fruto de que “estamos ofreciendo seguridad jurídica y confianza a las empresas. Porque sabemos que sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay bienestar y sin bienestar no hay futuro para nuestros jóvenes”, ha aclarado.

En esa misma línea, Antonio Repullo ha valorado que “mientras en Andalucía hemos bajado impuestos, Sánchez nos los ha subido 97 veces. Aquí hemos reducido trabas burocráticas mientras el PSOE sigue asfixiando a los emprendedores”.

“Y claro, eso les molesta”, opina el secretario general de los populares andaluces, “porque la Vía Andaluza de Juanma Moreno demuestra que hay otra forma de gobernar. Que no hay que resignarse. Que, si se toman decisiones valientes, los resultados llegan”.

Sánchez y Montero privilegian a sus socios mientras siguen castigando a Andalucía

Sin embargo, lamenta que “lo que hace el Gobierno de Sánchez es penalizar a Andalucía. Negarnos lo que nos corresponde. Quitarnos las oportunidades mientras se las da a otros”. “Lo sufrimos con la financiación autonómica, con el reparto de los fondos europeos, con las inversiones en infraestructuras -relata-. Lo vemos en la vivienda, en la economía y, cada día,

en el caos ferroviario que perjudica a los andaluces que intentan llegar a su trabajo, a sus compromisos, o a encontrarse con sus familias. Y en Andalucía hay más de 30 actuaciones ferroviarias pendientes de ejecutar por el Gobierno de Sánchez”.

“Siempre están en el lío y en lo superficial”, ha señalado subrayando que “en lugar de soluciones, nos encontramos con problemas, con desidia. Es un Gobierno que, simplemente, no está a la altura”.

Una y otra vez, el PSOE castiga a Andalucía mientras privilegia a otras comunidades. Ese va a ser el legado de María Jesús Montero: una España asimétrica. “El último ejemplo lo tenemos con la fiscalidad. Nos atacan por bajar impuestos, pero a los independentistas le conceden un régimen fiscal a la carta. Nos dicen que hay que ser solidarios, pero luego negocian en los despachos ventajas fiscales para unos mientras a Andalucía nos niegan una financiación que es justa. Nos niegan 1.500 millones de euros al año para estar en la media del resto de las comunidades autónomas”.

En definitiva, “eso es el PSOE: un partido entregado a sus socios independentistas, débil, maniatado, sin proyecto. Un partido que sobrevive en Moncloa a cualquier precio”, ha remarcado el secretario general de los populares andaluces.

Andalucía lidera un modelo que es ejemplar para España

En este escenario, Antonio Repullo ha enfatizado que “el PP representa la estabilidad, confianza y futuro para los andaluces, con un proyecto que hemos desarrollado en la Interparlamentaria celebrada este fin de semana en Sevilla”. Un partido fuerte, unido y con un proyecto claro para Andalucía y para España. Un partido que no especula ni con la economía ni con la seguridad jurídica; que, apuesta por la industria, por la innovación y por atraer inversión. “Que ofrece certezas y no cae en la improvisación”, ha especificado.

“Esto es querer a Andalucía, eso es respetar Andalucía. Eso es el orgullo andaluz, algo que nos une y nos hace fuertes”, ha dicho para subrayar a continuación que “estamos orgullosos de lo que hemos logrado y estamos decididos a seguir adelante, liderando un modelo que es ejemplar para España. No vamos a dejar que nadie nos quite el futuro que nos hemos ganado con esfuerzo y dedicación”.

Por todo ello, ha advertido que “no vamos a permitir más pisoteos del Gobierno central hacia Andalucía ni vamos a aceptar ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. Vamos a defender en la calle, en las instituciones y con todas las herramientas políticas y judiciales nuestros derechos e intereses como comunidad autónoma. Porque los andaluces merecen más; merecen respeto y merecen justicia”.

Así pues y para concluir, Antonio Repullo ha reafirmado que “frente al ruido, soluciones. Frente al rencor, hechos. Frente al populismo, sensatez. Esa es la Vía Andaluza de Juanma Moreno. Esta es la Andalucía que quieren los andaluces”.