Respuesta cero ante una batería de agravios a Andalucía

No era difícil pronosticar el resultado de la reunión que ayer mantuvieron Pedro Sánchez y Juanma Moreno en el Palacio de la Moncloa. Tampoco lo era el sentir de las reacciones que iba a generar. No hubo sorpresa porque todos sabían lo que querían de antemano. El tiempo dirá a qué parte le habrá sido de más ayuda esta pérdida de tiempo.

Moreno incluso ironizó al referirse al centenar de reclamaciones recopiladas en un dossier que facilitó a Pedro Sánchez y que, «seguro que ya está leyendo el presidente», llegó a decir, para dar una respuesta inmediata a los andaluces. Un poco (o mucha) sorna tras la que se esconden multitud de agravios difíciles de entender.

Empezó el presidente de la Junta por una «revisión del mapa ferroviario». La lista de agravios es amplia. Por ejemplo, las cuatro capitales catalanas están conectadas por AVE y en Andalucía hay ciudades que todavía no disponen de alta velocidad. Es el caso de Huelva, una provincia «desconectada», según apuntó Moreno. El AVE a Huelva cobró actualidad esta semana por la polémica suscitada en el Senado, donde el ministro de Transportes, Óscar Puente, atacó a la regidora onubense, Pilar Miranda, por asistir a la sesión plenaria mientras el PP formulaba una pregunta al respecto. La inversión que se necesitaría para conectar Huelva y Sevilla a través del AVE es relativamente escasa, tan sólo habría que adaptar la infraestructura existente a la alta velocidad, pero el ministro no se ha comprometido con este asunto en ningún momento. Tan sólo ha expresado su intención de estudiarlo. También mencionó Moreno el tren litoral, una demanda no sólo del PP malagueño y los ayuntamientos de la Costa del Sol, sino de numerosos ámbitos sociales y económicos de la provincia. Puente, en un principio, descartó la iniciativa por las dificultades que presenta el terreno y la «escasa» rentabilidad. La respuesta social y política fue tan rotunda que rectificó y convocó una mesa en la que estuvieron presentes todos los actores para estudiar la infraestructura. El Ejecutivo, de momento, reconoce la amplia demanda y los próximos encuentros se celebrarán a nivel técnico.

Las necesidades de infraestructuras de transporte eléctrico también las puso sobre la mesa el presidente andaluz. Andalucía es una potencia de primer orden en energías renovables, pero la red para transportar esa energía verde está obsoleta y es insuficiente. Moreno habló de que la capacidad de esta red en la comunidad autónoma está un 40% por debajo de la media nacional. Una circunstancia que «castiga nuestra capacidad de crecimiento». La Junta denunció recientemente que la comunidad autónoma solo recibirá del Ejecutivo central el 2% de la nueva inversión prevista para este ámbito, es decir, seis millones de euros de los 321 contemplados. Estos equipamientos son fundamentales para el desarrollo de los proyectos de energías renovables, puesto que si no hay conexión con estas «autopistas eléctricas» las plantas no pueden distribuir la energía.

«Me ha dicho que va a estudiarlo» –su dossier–, pero Juanma Moreno salió «con la manos vacías» y sin ningún compromiso para los andaluces. Recordó el líder de los populares andaluces que Andalucía tiene 5.400 millones por ejecutar en obras hidráulicas de interés del Estado, una circunstancia que condiciona a la comunidad ante la sequía y porque sus grandes pilares económicos, la agricultura y el turismo, no pueden subsistir sin recursos hídricos.

Tampoco entiende Moreno que el Gobierno no haga nada para igualar a los españoles en el derecho a la dependencia. «¿Un dependiente andaluz es menos que un vasco o un catalán?», se preguntó en alusión al mayor porcentaje de financiación que reciben otras comunidades frente a Andalucía, que tiene que soportar el coste del 71%. Una reflexión similar hizo sobre el peso territorial del desempleo, «por qué un parado andaluz recibe menos que el de otros territorios». Cuestiones que se quedaron sin respuesta por parte de Pedro Sánchez una vez más y que, a juicio de Moreno, deberían centrar las políticas del Estado: «Cohesionar el país», insistió Moreno.

Entre las reacciones de la oposición a la reunión, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, concluyó que Moreno no fue a Madrid a defender Andalucía, sino «a defender la estrategia de Feijóo, el líder nacional del PP. Y criticó que el presidente andaluz se llevase «un libro muy gordo de propuestas que le han debido escribir en la calle Génova», pero en el que no aparece «negociar la quita de deuda de más de 20.000 millones que ha ofrecido el Gobierno central», cuestión que el presidente de la Junta negó que hubiese sido ofertada ayer por Pedro Sánchez.